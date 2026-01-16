凱基投顧：AI訂單看到2027年　台股多頭續獲支撐

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI熱潮持續擴張，帶動科技產業迎來結構性升級，支撐台股、美股屢創新高。凱基投顧指出，AI訂單能見度已達明（2027）年，結構性升級推動科技股盈餘連四年高速成長，突破傳統硬體僅2～3年高增速的周期限制，展望即到來的財報季，將延續正向的盈餘上修循環，並支撐台股維持中長期多頭，但也提醒投資人台股近期評價擴張過快，將使短期震盪風險上升。

凱基投顧持續看好AI供應鏈，預期伺服器組裝廠盈餘在2024～2025年繳出30～40%的年增率後，未來兩年亦有望維持30%以上的增長動能；散熱廠在前期獲利大幅跳升50～120%後，後續成長力道仍可望落在40～50%區間；晶圓代工、電源供應器與PCB等其他AI關鍵環節同樣呈現緊實而持續的成長軌跡。隨著資料中心架構自CPU/DRAM加速轉向GPU/HBM/高速互連，並由訓練走向訓練與推論並行，整體供應鏈在更長、更可預期的訂單支撐下，所呈現的獲利週期，已遠超過過往PC與智慧型手機等典型硬體景氣循環。

此外，漲價與缺貨的現象已不再侷限AI核心領域，而是向非AI板塊加速外溢，形成自需求拉動、成本拉抬再到價格傳導的完整鏈條。先進封裝產能持續緊張、HBM供給彈性受限、800G光模組中的EML組件出現供需缺口，加上銅、銀、玻纖布、銅箔等原材料成本同步上行，使整體報價產生共振。記憶體漲勢更從DRAM蔓延至NOR Flash；半導體材料上漲擴散至面板與矽晶圓；製程端的供需緊俏亦由先進製程延伸至成熟製程。傳統產業方面，貨櫃、塑化、鋼鐵、不鏽鋼等品項亦受上游成本推升而出現補漲行情，顯示價格回補已由AI擴散至更廣泛的電子與傳產領域，進一步強化整體景氣循環的底部。

展望即將到來的財報季，自2023年下半年啟動的AI驅動盈餘上修循環至今未見停歇，在AI股訂單能見度提升與漲價缺貨外溢的背景下，企業財測仍有望持續上修，並為台股中長期多頭提供關鍵支撐；惟需留意，近期評價擴張速度偏快，短線震盪與技術性修正風險相對升高。凱基投顧建議投資人，短期宜聚焦於高殖利率與低基期個股，以提升防禦度；中期則建議耐心等待估值適度修正後，布局基本面強勁、能見度高的優質AI與低軌衛星族群。

