魏哲家強調台積電赴美是因「有生意」　謝金河讚已成護持台灣的航母

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台積電已成護持台灣的航母」為題撰文，並整理台積電董事長魏哲家在和媒體主管餐敘中提到的四大重點，其中就強調台積電到美國設廠是因為有生意才去的，不是在政治壓力下，千萬不要說台積電掏空台灣，謝金河認為，台積電就像是一艘航母，也是台灣安全的守護者。台積電法說會開完，台灣的關稅也跟著底定，這個2500億美元的投資，台積電的1650億美元占一半以上，台積電在關稅談判中又扮演護衞台灣的角色！

以下謝金河臉書全文：

15日中午時分，市場都緊盯著台積電的法說會，魏哲家董事長交出一張比市場預期更好的成績單，從毛利率拉升到62.3%， 單季eps19.5元，全年淨利1.71兆，eps66.25元，都是令人意想不到的好成績單。

法說會後，魏哲家董事長特別邀請媒體負責人及重要主管餐敘，他提到幾個重點：1，台積電到美國設廠是因為有生意才去的，不是在政治壓力下，千萬不要說台積電掏空台灣！他說台積電有上萬工程師，技術是搬不走的，台積電也不會變成美積電。

2，隨著台積電獲利上升，他們將來在善盡社會責任會付出更大的努力！這些年從高雄氣爆，南部大颱風，花蓮地震到這次馬太鞍，台積電默默做了很多事。他對於台灣的大學教授薪水不如一個台積電的工程師耿耿於懷。

3，他說這些年台積電一直遠離政治，也不太和媒體接觸，現在地緣政治加劇，台積電也會努力和大家溝通。有人問到台積電股東利益優先，其次是公司員工，然後是社會責任，國家利益擺在哪裡？魏董嚴肅表示：國家利益要放在最上面！一直以來，台積電都奉行張創辦人的指示，台積電尊重台灣民選的領導人！

4，很多人常常說台積電是一個人的武林，我也幫魏董說，台股有超過30家逾千元的公司，有一半以上是台積電的供應鏈，台積電沒有大聲嚷嚷，默默為台灣產業在地化生根努力，這一點值得稱讚。

魏董是一個有智慧的人，思慮周密，眼界深遠，他正在帶領台積電走向另一個新的未來，他認為AI在賽道上的奔馳仍方興未艾，台積電的產能仍然不足，台積電又在亞利桑那增購土地。

到目前為止，台積電adr市值直逼1.8兆美元，已是全球第六大企業，台積電全年淨利也會在全球前10大行列，對照台股總市值3.35兆美元，台積電占了將近一半，這個重要性不言可喻。

台積電就像是一艘航母，上面搭載著很多戰略艦及戰機，也是台灣安全的守護者。台積電法說會開完，台灣的關稅也跟著底定，這個2500億美元的投資，台積電的1650億美元占一半以上，台積電在關稅談判中又扮演護衞台灣的角色！