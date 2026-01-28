北屯交屋潮來了　房仲估價格修正「買方市場成形」

▲14期重劃區隨著早期推案陸續落成進入交屋期，成屋市場已然成形，成為剛需族群的海量挑選區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著房市進入結構性調整期，台中北屯區因人口外溢買盤，房市正經歷從賣方市場轉向買方市場的關鍵變革。永慶不動產北屯運動中心加盟店副總張瑞昌觀察指出，14期重劃區隨著早期推案陸續落成進入交屋期，成屋市場已然成形，成為剛需族群的海量挑選區。

張瑞昌不諱言目前中古屋市場受景氣下行影響，量能較去年同期大幅腰斬約5成，價格則呈現5~10%的修正，顯示整體房市正步入軟著陸階段。不過整個大北屯地區像是11期重劃區目前新案稀缺，主要集中於823公園首排如德鑫、龍寶及惠宇等指標建案，因此市場焦點轉向14期的新成屋。

張瑞昌認為：「由於14期初期取得成本較高，房價最高峰為2024年6月左右，在目前氛圍明確下修的情況下，目前的賣方無賠售或平盤轉手的心理準備，成交相對困難。這也導致市場上想要轉售的物件量增加，對於自住客而言，不僅有大量物件可供挑選，議價空間也顯著放大。」





▲14期重劃區有預計2026年上半年開幕營運的「漢神洲際購物廣場」，結合已動工並邁入主體結構工程階段的「台中巨蛋」，兩大旗艦級建設已在周邊形成強大的商圈引力。（圖／記者陳筱惠攝）

張瑞昌說：「近期已出現開價3680萬的別墅最終以3200萬元左右成交的案例，換算議價空間達15%左右，部分個案甚至有機會下探至8折。」

此外，14期重劃區為北台中最受矚目的利多核心，包含預計2026年上半年開幕營運的「漢神洲際購物廣場」，這座北台中首座且最大商場，將引進超過500家國際品牌與影城，結合已動工並邁入主體結構工程階段的「台中巨蛋」，兩大旗艦級建設聯動產生的「洲際生活圈」經濟效應，已在周邊形成強大的商圈引力。

▲永慶不動產北屯運動中心加盟店副總張瑞昌認為目前盤整期，市場物件多、選擇多元，剛需族群可多看機能性、地點及未來利多，並勇敢出價。（圖／業者提供）

張瑞昌認為：「儘管大環境處於盤整，加上目前的銀行貸款環境轉趨保守，仍得提醒購屋族，建議財務規劃應更為謹慎，自備款建議預留至2.5成至3成，目前盤整期，市場物件多、選擇多元，剛需族群可多看機能性、地點及未來利多，並勇敢出價，利用這波買方市場的時機挑選優質資產。」

