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近月52艘貨櫃船訂單都選LNG　陽明重新評估「甲醇船」計畫

▲馬士基航運。（圖／港務公司提供）

▲曾經反對使用LNG替代燃料的馬士基航運，傳出正在接洽長租LNG新造船。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

去年曾經擁有主導地位的甲醇雙燃料船，在今年重新轉向液化天然氣(LNG)，大陸信德海事報導指出，今年以來LNG燃料船訂單109個，甲醇燃料船訂單49個，而6月下旬至今，已有52艘貨櫃船選擇LNG，但也有甲醇船的堅定支持者，日本海洋網聯船務(ONE)昨(22)日傳出向江南造船和揚子江船業訂造第二批10艘1.3萬箱（20呎櫃）甲醇雙燃料船。

我國陽明海運與萬海航運去年都進行甲醇船建造的可行性研究，萬海傳出曾經簽了兩艘甲醇船訂造意向書，但因甲醇取得的困難而暫緩；陽明在今年5月曾傳出會向董事會提出建造甲醇船計畫，但也暫緩再研究，市場傳出主要是因綠甲醇都掌握在馬士基航運手上，其他船公司取得困難。

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今年上半年，甲醇貨櫃船訂單僅有ONE在江南造船、揚子江船業訂造的12艘1.3萬箱甲醇雙燃料貨櫃船，以及長榮海運在黃埔文沖訂造的6艘2400箱甲醇雙燃料支線貨櫃船。

知名海運研究機構克拉克森在其最新的「綠色技術追蹤報告」中指出，港口LNG供應量的增加是導致這一轉變的原因。另液化天然氣價格的下降也使得其變得更具吸引力。

克拉克森研究公司董事總經理斯Stephen Gordon表示：「天然氣價格的發展有助於支援LNG雙燃料的造船決策，而且船燃加註網路目前也更加先進。」

對於已經訂造了LNG燃料船的船東，同樣也在加緊尋求商業方案，推動LNG燃料的應用。今年5月份，全球第五大貨櫃船公司赫伯羅德宣布贏得了零排放海運買家聯盟(ZEMBA)的招標，為亞馬遜、Meta、宜家、耐克和飛利浦等商業巨頭提供基於生物液化天然氣(bio-LNG)的綠色航運服務。 近日消息， 赫伯羅德開啟了一個25萬噸"生物液化天然氣"的採購招標。 一位消息人士表示：「此次招標的量很大，表明市場正在增長。」

國際能源貿易商殼牌(Shell)在船用替代燃料方面一直是LNG的堅定支援者。 近日，殼牌全球航運和海事主管Karrie Trauth在Marine Money的論壇上再次表示今天的解決方案是液化天然氣、生物燃料和燃料油。

「燃料油在未來相當長的一段時間內仍將佔據能源結構中的一部分。 但液化天然氣和生物燃料是目前規模可用的燃料，而且事實上，它們是我們能預見的未來碳強度成本最低的燃料。 」

對於即將生效的歐盟海運燃料條例（FuelEU Maritime），第三方海事軟體服務商OceanScore也發表了驚人的觀點，OceanScore 董事總經理 Albrecht Grell認為，LNG運輸船和其他使用LNG作為燃料的船舶從FuelEU Maritime生效的第一天開始就可以滿足該法規的要求，即減少2%的溫室氣體強度。

航運業在脫碳轉型最火熱的2021-2022年，LNG燃料船的快速發展卻戛然止步，迅速被甲醇燃料的風頭勝過，一方面是因為俄烏衝突以來，歐洲發生能源危機，來自俄羅斯的天然氣斷供後，歐洲的LNG價格飛速上漲，讓整個歐洲對這種化石燃料喪失了信心。

另一方面更加重要的是，航運業非政府組織、遊說集團集中開展對LNG燃料甲烷逃逸問題的攻擊。甲烷逃逸(Slip)與其帶來的溫室氣體效應無疑成了籠罩在LNG燃料方面最大的不確定性。

目前，航運業普遍接受了LNG能夠碳減排10-15%的說法，這是單純在船舶燃燒端的數據。當前不論是國際海事組織(IMO)的全球性航運脫碳法規，還是歐盟的區域性減排法規，都已將全生命週期(WtW)作為考察範圍，LNG是天然產物，而甲醇生產計算全生命週期後，碳排放高於LNG。

6月中旬傳出馬士基已經開始與多家公司就租賃一系列LNG雙燃料新造船進行談判，並向船廠詢價，希望打造一支由至少23艘LNG雙燃料船組成的船隊。作為船用甲醇燃料的帶頭人，馬士基曾旗幟鮮明的反對使用LNG作為船用替代燃料。 因此市場普遍猜測馬士基不會親自下場訂造LNG燃料貨櫃船，而是通過長期租船協定，擴充公司的運營船隊。

近期 ，希臘船王Evangelos Marinakis旗下旗下航運公司Capital Maritime與新時代造船簽訂了6+4艘8400箱LNG雙燃料貨櫃船，訂單總價值約12.5億美元，預計將於2027年初至2028年之間陸續交付。

本月3日，希臘船王John Fredriksen旗下船東SFL Corporation宣布計劃建造5艘1.68萬箱LNG雙燃料動力貨櫃船，將由新時代造船建造，訂單價值約10億美元，預計將於2028年交付。

全球最大獨立貨櫃船東Seaspan與新時代造船簽訂5艘1.68萬箱LNG雙燃料貨櫃船造船，計劃將於2027-2028年交付。

以色列船王Idan Ofer旗下的東太平洋航運(EPS)也宣佈在新時代造船訂造多達12艘LNG雙燃料貨櫃船。 包括8艘1.8萬箱的大型貨櫃船，另外還包含4艘備選訂單。 計劃2026-2028年間陸續交付。

這些新造船訂單的簽訂日期全部是在6月29日-6月30日，而這批來自多家船東的訂單全部選擇LNG雙燃料；SFL和Seaspan估計會是租船給馬士基的船東，訂造量估計約是13艘LNG雙燃料貨櫃船。

另市場最新消息指出，達飛輪船已經在韓國船廠HD KSOE下單訂造12艘1.55萬箱的LNG雙燃料貨櫃船。達飛還就另外8艘8千箱的LNG雙燃料集貨櫃船訂單與韓國現代重工進行進一步的談判中。

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關鍵字： 貨櫃船都選LNG陽明海運甲醇船

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