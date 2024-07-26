貨櫃船運價持續下跌　SCFI今日跌95點、跌幅2.67%

▲SCFI本周持續下跌，美西線跌幅最大。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(26)日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)，各航線運價多數下跌，指數報3477.87點，下跌94.57點，跌幅2.67%。大型與超大型攬貨公司指出，本周台灣市場歐美線運價持續下修，美西線與歐洲線跌幅較大，美東線每大箱(40呎櫃)運價僅小跌約100美元。

英國海運諮詢機構德魯里昨日估計，貨櫃船運市場運價已經到頂，但因紅海危機等因素，運在一段時間內會保持現貨運價的下限。攬貨公司指出，船公司8月1日都已暫停續推漲價計畫，運價下修幅度估計會再縮小。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價4991美元，下跌9美元，跌幅0.18%，地中海線每箱5270美元，下跌91美元，跌幅1.70%，美西每大箱6663美元，周跌461美元，跌幅6.47%，美東每大箱9557美元，周跌194美元，跌幅1.99%。

波斯灣線每箱運價2219美元，周漲26美元，漲幅1.19%；南美線(桑托斯)每箱運價7939美元，周跌273美元，跌幅3.32%；東南亞線(新加坡)每箱運價673美元，周跌38美元，跌幅5.34%。