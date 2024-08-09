北屯市郊房價拉近　4期重劃區捷運2房最熱賣

▲台中捷運綠線通車滿3年整，最受惠的房市熱區莫過於北屯區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線通車滿3年整，最受惠的房市熱區莫過於北屯區，綠線縮短城市距離、加快移動速度，買房熱區也沿著捷運綠線擴散，有巢氏房屋台中文心捷運加盟店店長傅傳翰就分析，以文心路兩側捷運宅來說，目前2房含車位相當熱銷。

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捷運綠線站點包含「文心崇德站」、「文心中清站」、「四維國小站」都是隸屬於北屯區四期重劃區範疇，傅傳翰說：「四期重劃區為台中最早開發的重劃區之一，生活機能相當成熟，相對比較沒有新建案，因為土地利用已經差不多，尤其是捷運文心路2側，有捷運加持後，2房產品相對熱賣。」

▲台中捷運綠線經過的四期重劃區，為台中最早開發的重劃區之一，生活機能相當成熟。（圖／記者陳筱惠攝）

以目前包含機捷特區預售屋房價來到5字頭、14期重劃區更是飆上7字頭，以整個大北屯地區來說，購屋族面對過去屬於郊區新屋跟市區中古屋上價位都拉得很近，價差幾乎快要平衡。

也因受到捷運開通激勵，沿線房價幾乎三級跳，以區域最便宜的捷運宅社區「

「三木凱撒假期」，在過去沒有捷運時，套房產品幾乎沒有比較性，如今捷運開通。「三木凱撒假期」單價跳升至3字頭，總價300萬元~350萬元，每月幾乎都有10筆以上成交。

▲有巢氏房屋台中文心捷運加盟店店長傅傳翰建議購屋族先求有、再求好，未來才有資本小換大。（圖／業者提供）

傅傳翰表示：「受到通膨壓力以及房價飆漲，不少自住客選近幾年出手，也帶動捷運宅的交易量，目前排除套房產品，最熱門的就是2房含車位的產品，首購族預算範圍也拉抬至1400~1800萬元，觀察市況，在低利時代，首購族偏好買新不買舊，也會請家人幫忙協助頭期款。」

不過傅傳翰建議購屋族：「不少首購族錯過房源後驚覺找不到物件可購買，對於自住客來說，仍建議先求有、再求好，以總體經濟來看，房價要降下來的基本面機會不高，先出手未來才能以小換大。」

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