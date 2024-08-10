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新興Q2獲利大爆發、H1獲利成長3.6倍　7月營收年增21％

▲新興航運旗下舟山輪。（圖／新興航運官網）

▲新興航運旗下舟山輪。（圖／新興航運官網）

記者廖婕妤／台北報導

新興航運（2605）公布上半年財報及7月營收，上半年合併營收為22.88億元，年增18.65％，稅後淨利為10.54億元，年增363.7％，EPS為1.8元；7月營收為3.95億元，年增21.38％；累計前7月營收為28.22億元，年增17.63％。

新興說明，Q2表現不俗，單季合併營收為12.04億元，年增23.4％，稅後淨利為7.01億元，年增587.64％，EPS為1.2元；主要受惠5月完成衡山輪（MV Heng Shan）出售，實現收益870萬美元，對Q2的EPS貢獻新台幣0.47元；原所有者執行購買權以5170萬美元的價格，將瑞春輪（VLCC Landbridge Glory）買回，實現一次性收益230萬美元，對Q2的EPS貢獻新台幣0.13元。

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新興指出，7月所有船型合計總營運天數為464天，月增20天；總收入為1235.5萬美元，月增37萬美元；年初至今的總收入為8817.6萬美元，年增993.3萬美元。

截至去年底，新興船隊共有15艘船舶，包括4艘卡姆薩型（Kamsarmax）81,600噸散裝貨輪、7艘海岬型（Capesize）17.5萬噸散裝貨輪、1艘25萬噸超大型鐵礦砂船（VLOC）、3艘30萬噸超大型油輪（VLCC）等。

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關鍵字： 新興航運散裝貨輪海運油輪

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