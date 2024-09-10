台中山城一哥房市穩　在地：將出現「豐原101」

▲「山城一哥」豐原區，隨著台中縣市合併升格為直轄市後，成為台中副都心。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

大台中地區分為山、海、屯區，其中「山城一哥」豐原區，隨著台中縣市合併升格為直轄市後，成為台中副都心，過去豐原房市相當自成一格，量價不受外界波動影響，近年在交通議題上大幅進步，也因大建商購入商業區土地單價達101萬元，豐富計畫也被在地人稱作「豐原101」。

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有巢氏房屋豐原中正潤元加盟店店長周建中就說：「豐原這個區域比較保守，都是相當自成一格，本身預售屋的成交量不會太差，以近幾年來說，至成屋前都會去化完成。」

▲交通的多元性與土地相對稀有下「山城一哥」豐原區，能見度越來越高。（圖／記者陳筱惠攝）



而觀察區域推案量大的熱門地點有三，包含受到交通帶動的豐原交流道周邊、葫蘆墩公園周邊以及豐原市區，值得觀察的是，標出百萬元土地單價的「豐富計畫」一心段的商業計畫，因區段土地完整，還有亞洲大學斥資75億元興建豐原「亞洲大學豐富健康產業園區」加持，被在地人稱作「豐原101」。

周建中表示：「目前豐原區屋齡超過30～40年的大樓、透天產品大約總價落在800~1400萬元間，大樓預售案單價平均成交落在28~35萬元，而超高大樓單價則是落在42萬元以上，新的透天已來到2000萬元大關。」

▲「豐富計畫」一心段的商業計畫過去土地標出101萬元單價，還有亞洲大學斥資75億元興建的「亞洲大學豐富健康產業園區」加持，被在地人稱作「豐原101」。（圖／記者陳筱惠攝）

其實從土地單價來觀察，就能得知新案並不會便宜，周建中說：「在豐原重劃區中，建地已經來到單價60~70萬元，而土地供給少的舊住宅區，巷弄落在8米以下的也要來到單坪45萬元。」

周建中不諱言：「豐原區目前雖然有一些外溢效應，國四也尚有延伸計畫，交通的多元性與土地相對稀有下，開發商部分傾向往神岡、石崗、后里、潭子佈局，而5月台74線銜接國道1號大雅系統交流道正式通車後，疏通大雅、潭子、豐原等周邊地區，都讓豐原區能見度變更高。」

▲有巢氏房屋豐原中正潤元加盟店店長周建中認為豐原區房市自成一格，不易受到外界影響出現大波動，相當穩健。（圖／業者提供）

周建中觀察，目前市場主流分為2派，一個是年輕人「求新、求2房」以先求有、再求好的心態，搭配新青案購入新居，40歲以上換屋族則是偏好有天有地的透天產品。

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