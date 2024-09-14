彰化新案衝4字頭「無法回頭」　在地房仲提供挑房訣竅

▲全台人口僅次六都、排名第七的彰化縣，近年建設話題逐漸兌現房價上漲。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台人口僅次六都、排名第七的彰化縣，近年建設話題逐漸兌現，尤其是囊括彰化市的北彰地區，根據實價登錄顯示近期預售屋單價，部分已經突破4字頭，在地房仲認為房價無法回頭，給出購屋族買房秘訣。

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屬於北彰化範疇的彰化市鄰近台中市區，也成為該區房價補漲的動力。此外，中友百貨、中捷綠線延伸段議題也為區域發展注入話題，加上鐵路高架化、大埔截水溝堤岸道路拓寬工程等建設利多，都催化彰化市的補漲行情。

▲北彰化預售價格目前坐3望4，高價個案更是站穩4字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

有巢氏房屋彰化中華聯新加盟店店長蔡燕菁表示：「北彰化預售價格目前坐3望4，高價個案更是站穩4字頭，地點以彰化市向外擴散，確實漲勢驚人，而坐穩4字頭的房價，也因購地成本、營建成本高漲，房價不會回頭。」

不過並非所有區域都登上4字頭，蔡燕菁表示：「以想要購入預售案的年輕族群來說，目前彰化預售主力以2~3 房為主，可轉向鄰接彰化市的和美、秀水、花壇、彰鹿路、彰水路、彰興路二段、一段矽品附近周邊尋找。」

除了預售市場外，彰化市的中古屋也逐漸追上預售屋熱度，除了中古屋的室內坪數實在之外，座落商圈核心、學區核心的社區，加上房價優勢，也是不少彰化自住客熱門選項。

▲北彰化中古屋除了室內坪數實在之外，座落商圈核心、學區核心的社區，加上房價優勢，也是不少彰化自住客熱門選項。（圖／記者陳筱惠攝）

蔡燕菁說：「目前購買主力兩極化，主力是30多歲首購大軍與60歲左右的族群，首購族7、8年級生主要預算落在1200~1500萬元，其實負擔不輕，因此如彰化市20幾年的華廈大樓案『太子哈佛』成交均價22~25萬元，周邊又涵蓋公園、學區，就會成為熱門選項。」

目前限縮貸款的熱浪下，蔡燕菁表示：「中古屋、新成屋的買方，至少頭期款要準備150萬元，尋找1000~1200萬元的物件，申請新青安負擔可以稍微減輕一點。」

▲有巢氏房屋彰化中華聯新加盟店店長蔡燕菁建議購屋族除了預算外，也要思考家庭人口、年齡、工作地點與交通因素。（圖／記者陳筱惠攝）

建議購屋族，除了依照自己預算挑房，也要依照自己家庭人口組成，例如有學齡前小孩的小家庭，可選擇學區宅；要與長輩同住的家庭就可能要考慮到醫療交通，當然也要考慮到工作地點遠近的通勤時間，目前也要注意過去貸款8成的常態，近期要有心理準備限縮只貸到7成、75成。

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