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多國爆炸事件頻傳　驗船中心港口設施保全員訓練課程備受重視

▲賴文修資深驗船師講授查驗重點。（圖／CR提供）

▲賴文修資深驗船師講授查驗重點。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR)本月23日至25日在台北總部舉辦「國際船舶及港口設施保全章程(ISPS CODE)」港口設施保全員(PFSO)訓練課程，此次課程備受重視，交通部航港局、台灣港務公司、台灣中油公司、台灣電力公司等十餘個單位都報名參加。

課程內容涵蓋ISPS CODE相關規章與條款介紹、港口設施保全評估、應急計畫準備及港口設施保全查驗程序等實務操作。此外，也特別邀請刑事警察局偵五隊專業教官擔任客座講師，講授識別危險物質及爆裂物裝置等專業知識。

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▲PFSO訓練課程上課實況。（圖／CR提供）

▲港口設施保全員訓練課程上課實況。（圖／CR提供）

CR指出，透過此課程，學員不僅能更加熟悉港口設施保全的執行要點，講師亦結合多年檢驗經驗，透過實際案例探討經常被忽略的保全重點，進一步提升學員的實務應對能力。

自2004年ISPS CODE生效以來，CR持續提供專業協助並辦理各類訓練課程作為航運產業人員的重要學習平台。本次課程報名狀況踴躍，於截止日前即已額滿。為滿足受訓需求，CR特別加開台中班(10月23日至25日)及高雄班(11月6日至8日)，歡迎各界踴躍報名參加，詳情可參考CR官網訓練課程專區。

關鍵字： 爆炸事件頻傳驗船中心保全員訓練

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