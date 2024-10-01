美東碼頭罷工衝擊供應鏈　貨櫃三雄股價反彈

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

美國東岸及墨西哥灣碼頭工人正在醞釀罷工，預計會在美東時間10／1中午12時01分開始進行，外界也都相當關注，不過據悉，勞資雙方已交換新的薪資福利條件，是否能協商成功仍是未知數，貨櫃三雄今股價反彈，陽明（2609）收漲逾2％、萬海（2615）成交量近6.9萬張。

根據《路透》報導，美國海事聯盟（USMX）在美東時間9／30午夜之前，與代表4.5萬名港口工人的國際碼頭工人協會（ILA）交換1份新的合約進行談判，提出將工資提高50％。

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不過，ILA拒絕這項提議，因為航運巨擘馬士基（Maersk）及其北美馬士基貨櫃碼頭公司（APM Terminals North America）等資方，仍不願意調漲薪資，也尚未同意停止港口自動化項目等要求；因此，ILA在聲明中表示，港口罷工預計從美東時間10／1中午12時01分開始進行。

分析指出，此次罷工將是ILA自1977年以來的首次罷工，預計將影響36個港口，包括水果、服裝、汽車等貨物都會受到波及，業者擔憂會讓整個經濟體陷入困境。

美東碼頭工人罷工機率大，貨櫃三雄今股價反彈，長榮（2603）收204.5元，上漲3.5元或1.74％，成交量逾1.5萬張；陽明收70.5元，上漲1.5元或2.17％，成交量近6萬張；萬海收99.2元，上漲1.2元或1.22％，成交量近6.9萬張。