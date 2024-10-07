驗船中心：MEPC會議增訂溫室氣體減排中期措施　待IMO進一步收斂

▲GFS草案執行內容示意圖一。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

驗船中心(CR)指出，國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第82屆會議(MEPC 82)已於上周五(4)日圓滿結束，本次會議針對航運業最關切的溫室氣體減排議題展開漫長地討論，決議增訂溫室氣體減排中期措施，CR將其其雛型整理概要供業界參考。

IMO預計於防止船舶污染國際公約(MARPOL)附錄VI新增第五章，增訂溫室氣體減排中期措施，該規定預計適用國際航線總噸位5,000以上的所有船舶，未來將再評估延伸適用至總噸位400以上的船舶，規定內容包含：

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▲GFS草案執行內容示意圖二。（圖／CR提供）

1. 技術性措施：目標型海運燃料標準(Goal-Based Marine Fuel Standard, GFS)：

船舶統計其每年所用燃料或能源產生之溫室氣體的排放強度(gCO2e/MJ)，包含CO2、CH4及N2O等，以得出該船的年度溫室氣體燃料強度(Greenhouse Gas Fuel Intensity, GFI)達成值。

若船舶GFI達成值不超過IMO所規定之上限(GFI要求值)，則當年度符合規定；反之，超標不合規者，則需採取補救措施。

GFI要求值，將逐年加嚴，以利接近2050年時將達到溫室氣體淨零排放。

2. 經濟性措施：對溫室氣體排放建立定價機制，以促進船舶採用零/近零溫室氣體排放技術、燃料和/或能源：

大多數支持對船舶普遍徵收溫室氣體排放稅(費)並輔以回饋(feebate)機制。

回饋獎勵機制預計僅回饋給採用零/近零溫室氣體排放技術、燃料和/或能源(zero or near-zero GHG emission technologies, fuels and/or energy sources, ZNZs)的船舶。

▲IMO後續中期措施發展時程圖。（圖／CR提供）

CR表示，由於這是新的政策，雖然已有雛型，但仍需進一步收斂，還需考量全球糧食供給的影響、新措施的生效時間點、溫室氣體排放的範圍，如採用「油井到艉流(Well-to-Wake, WtW)」，或「考慮到碳源之油艙到艉流(Tank-to-Wake, TtW)並搭配永續性概念」的方式、加嚴的力道及機制，如每年或每5年加嚴一次、具體的收費機制及費率等。

CR補充，根據IMO的規畫，將於明年再次召開額外會議，以研議具體草案細節。此修正案預計於明年上半年在MEPC 83會議上獲得批准，並於同年10月採納通過。

為協助我國航運各界即時了解國際上最新的船舶溫室氣體減排趨勢，CR已發布會議結論快報(