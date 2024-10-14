捷運藍線題材加持　台中市東區房屋比價效應再起

▲台中市東區受惠大車站計劃翻轉舊城區，市容大幅改變。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市東區受惠大車站計劃翻轉舊城區，市容大幅改變，在地房仲分析，東區近年陸續擁有74號線銜接國道、大型商場進駐、新建案開發、建商獵地訊息，最重要的還有未來捷運藍線加持，目前總價相較屯區來得親民，吸引不少台中人看好未來台中東區的發展。

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東區為台中早期的精華區，過去因市容老舊，有逐漸沒落的狀況。不過，近年台中市府力推「東區再造」改變幅度相當大，更已吸引秀泰影城百貨、三井百貨及艾美酒店陸續進駐，未來還有捷運藍線加持，成為拉動東區房市的利多。

▲東區為台中早期的精華區，過去因市容老舊，有逐漸沒落的狀況。不過，近年台中市府力推「東區再造」改變幅度相當大。（圖／記者陳筱惠攝）

有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成分析：「東區大致上可分為火車站後、十甲東、旱溪三個區段，受到大車站計劃影響，站前秀泰、三井LaLaport等大型百貨進駐，而一旁的的『台糖湖濱園區』以帝國糖廠古蹟為中心，規劃了生態湖公園，改造成功，大幅帶動周邊房市熱度與買氣。」

不過隨著新案價高，近期反而出現不少建商朝外圍，如旱溪周邊的9期重劃區獵地，該區段鄰近太平區，兩邊的購屋族相互交疊，也是首購族熱門區段。且區域也因過去受到921大地震重創，大樓屋齡有20年左右的斷層，近年家戶人口縮減、公設機能等受到購屋族重視，大樓案又回歸成為主流。

▲隨著新案價高，近期反而出現不少建商朝外圍，如旱溪周邊的9期重劃區獵地，該區段鄰近太平區，兩邊的購屋族相互交疊，也是首購族熱門區段。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，過去受到時空背景影響，家庭工廠興盛，因此台中市東區也出現全台中唯一的「第七種住宅用地」以因應時代需求，不過市府也有計劃縮小第七種住宅用地的範圍，也讓東區建地價格水漲船高。

▲有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成認為，捷運藍線拍板定案東區未來前景看俏。（圖／業者提供）

曾志成表示：「東區大約是這5年時間房價大幅反轉，加上捷運藍線拍板定案，東區也擁有新工作機會、人口移入、大建商推案等，區域房價近年雖不如屯區等強勢區塊，但已有穩定復甦跡象，相對同樣區域機能完整，估計未來隨捷運藍線興建，將有機會成為拉動東區房市的利多。」

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