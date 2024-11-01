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SCFI本周漲5.49%　台灣市場美西與美東延本月5日漲300與600美元

▲法人看以哈是否停火對貨櫃三雄股價影響最大。（圖／港務公司提供）

▲兩岸貨櫃船運市場運價不同調，主要因艙位不同所致。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(1)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2303.44點，漲118.11點，漲幅5.40%，漲幅最高的是地中海與東南亞航線，分別上漲13.78%與15.52%，不過台灣市場11月1日的漲價，美國線延11月5日美西每大箱漲300美元，美東漲600美元，歐洲線今日則是大漲四成以上，每大箱加高1300-1500美元，漲上去實收多少下周一就知道。

大型攬貨業者指出，貨櫃船運市場旺季已過，這次漲價完全靠控艙減班，台灣市場本周歐洲線運價每大箱在3000-3300美元之間，今天報價是要漲到4300-4600美元，實際收多少等下周一貨物裝船時就知道了。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2442美元，上漲216美元，漲幅9.70%，地中海線每箱2907美元，上漲352美元，跌幅13.78%，美西每大箱4826美元，小漲43美元，漲幅0.90%，美東每大箱5258美元，周漲159美元，漲幅3.12%。

波斯灣線每箱運價1507美元，周漲80美元，漲幅5.61%；南美線(桑托斯)每箱運價6359美元，周漲74美元，漲幅0.01%；東南亞線(新加坡)每箱運價536美元，周漲72美元，漲幅15.52%。

關鍵字： SCFI漲5.49%台灣市場美西與美東 延本月5日漲

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