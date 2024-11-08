川普當選當天　美股漲「台積電ADR卻跌」！沈富雄點1關鍵

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國大選結果出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）再次入主白宮，美股在台灣時間6日開盤後，輝達股價飆漲超過3%，但台積電ADR卻跌逾2.5%。前立委沈富雄指出，是因為台積電是美國再次偉大「非要不可的東西」，美國要台積電的先進製程技術移到美國做。

沈富雄7日接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪，川普曾公開表示，台積電應該在美國設廠，為什麼要給台積電補助？因此亞利桑那州鳳凰城計畫66億美元補助，之後會不會不給了，反而要台積電交保護費，台積電會不會受影響？

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前立委沈富雄透露，這件事情從美股來看就很明顯，綠能不漲，「因為川普不要」，還有台灣在美國上市的台積電也沒漲，通常這一年來，台積電的股票跟輝達是同路，輝達漲台積電就會漲，因為輝達的晶片是由台積電生產，所以台積電的財報表現好，輝達的財報也將隨之看好。

然而，美國大選結果出爐後，輝達股價上揚，台積電卻未能同步反映。沈富雄指出，台積電單獨憔悴，是因為台積電是美國再次偉大的必要因素，要台積電將先進製程技術移至美國。

川普曾說「台積電偷了美國技術」，沈富雄則駁斥，是因為美國不做，「台積電在台灣做起來了，不是偷你的」，現在台積電亞利桑那州也做得比日本廠還辛苦，「台積電不是說去那邊做就可以做，有那麼多美國人可以符合台積電的工作條件嗎？」

川普自行宣布當選後，台積電ADR下跌1.30%，不過隔日大漲4.12％，收201.19美元，重回200美元大關；另外輝達（NVDA）漲2.25％、收148.88美元，創下歷史新高。