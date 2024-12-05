驗船中心與南德驗證為SOIC德塔浮台共同授證　助我深水域風電發展

▲授證儀式左起驗船中心鄭志文執行長、船舶中心周顯光執行長、TUV SUD台灣王善弘工業技術服務部總監。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

伴隨離岸風電3-2期五間開發者全數送件簽約及歐盟風電國產化爭議落幕後，台灣深水域、更豐沛風資源區域的開發與推動將加速我國綠色能源轉型與自主的實現，驗船中心(CR)與香港商南德產品驗證顧問公司(TUV SUD)台灣分公司，今(5)日共同為船舶暨海洋產業研發中心(SOIC)自主研發的15MW半潛式浮式風電平台「德塔浮台（Delta Float）」舉行授證儀式。

該浮台因應離岸風力機大型化進行參數調整，亦考量台灣當地特殊海洋環境條件，如極端風速、長浪等特殊環境條件，為我國離岸風電發展的另一重要里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

船舶中心董事長邱逢琛表示：「促進海洋產業研發一直是船舶中心的首要任務，自2013年以來，我們便積極投入浮式平台與繫錨系統等技術研究與開發，於2021年起針對適合我國發展的12 MW半潛式浮式平台進行從環境條件、結構、穩度、運動等多面向進行初步設計，本次15 MW德塔浮台更進一步針對浮式平台大型化、艤裝管路與風力機影響等進行設計參數釐清，取得CR與TUV SUD的聯合認可。說明國內自主開發浮式平台不僅適合我國環境條件外，更符合歐洲過往離岸風電設計經驗。」

驗船中心董事長謝謂君表示：「驗船中心具備72年船舶檢驗及超過10年的離岸風場驗證實務經驗，此次與德國驗證機構TUV SUD合作，針對SOIC浮式平台的各項創新設計參數逐一進行包含IEC、IMO等相關法令與技術細節討論，並提出有助於客戶後續設計之具體建議。」

▲前排左四起TUV SUD台灣王善弘工業技術服務部總監、船舶中心周顯光執行長與邱逢琛董事長、驗船中心謝謂君董事長與鄭志文執行長等與會貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

「台灣沿海超過80%海域水深超過50公尺，意味著我國浮式風電發展有著無限的潛力。目前，台灣浮式風電正處於政策調整與產業準備的關鍵階段。隨著3-2期離岸風場開發全數送件簽約，政府的風電政策重心正逐步轉向3-3期風場及浮式風電示範計畫開發，依據今年1月26日能源署舉辦座談會說明，浮式風電示範計畫目標推動6至12座浮台的設置，總裝置容量規模達90至180 MW，這項政策將成為浮式風電技術商業化與規模化發展的基石，為台灣的能源永續發展開啟新篇章。」

謝謂君指出，此次三方合作過程更加理解，浮式平台後續細部設計時，仍需針對如長週期海象對平台系統運動響應、複雜海況下動態電纜性能評估及運維淘刷對錨錠系統的穩定度等關鍵議題進行深入探討。

眾多學者、浮式風電開發商及供應鏈廠商出席本次授證儀式，對德塔浮台在台灣特殊海洋環境下所展現的優異適應性與技術創新表示高度關注，顯示了產學研界對浮式風電的共識與支持。SOIC、CR、TUV SUD三方以及眾多產業夥伴的密切合作，象徵台灣浮式風電技術邁向國際化的重要里程碑，亦展現我國產業發展綠色能源的決心與實力。