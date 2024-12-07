台中南屯八期機能滿點　千坪中庭中古屋還有3字頭甜甜價

▲公認與七期、美術館、科博館並列台中金磚四區的八期重劃區，生活機能豐富。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

公認與七期、美術館、科博館並列台中金磚四區的八期重劃區位於台中市南屯區，坐擁全世界最賺錢的Costco、迪卡儂、加上豐樂雕塑公園、南苑公園、豐富公園三大綠地環繞，高綠覆率舒適環境，生活機能滿點，在地房仲透露，房市熱度趨緩，八旗座落精華蛋黃區，支撐力道強勁。



永義房屋八期文心南屯加盟店店東林祐湘分析：「過去八期重劃區以低密度透天別墅為主，近期受到13期重劃區帶動影響，生活早熟區的八期，中古屋市場主力以屋齡29年的『海德堡藝術廣場』較受矚目，由於社區中庭擁有近千坪，可以散步運動，且還有3字頭價格，成爲熱門社區。」

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▲八期中古屋市場主力以「海德堡藝術廣場」較受矚目。（圖／業者提供）

八期發展大約30年左右，不過林祐湘觀察：「以上述社區來說雖然單價不是太貴，但是屋主惜售心態漸濃，尤其是自新信用管制以及現貸令後，不少屋主呈現『賣了買不回』，願意再等等的情況。」

▲永義房屋八期文心南屯加盟店店東林祐湘認為在房市政策調控下，蛋黃區支撐力道相對蛋白區足夠。（圖／業者提供）

林祐湘分析：「目前整體經濟物價通膨指數以及購屋利率上升，購屋族同樣處於觀望態度，不過以房市多項指標來說，向心南路、南屯路到永春東路這區段，食衣住行機能豐富，診所、便利商店以及全聯都穩定開業，也讓整體市場呈現『價穩量縮』格局。」





▲八期商圈不僅發展成熟還有已通車的捷運綠線，一旁更是13期重劃區坐鎮。（圖／資料照）

不過林祐湘不諱言：「有不少購屋族期待價格下修！」而這也是整體市況普遍呈現的預期心理，但林祐湘說：「以蛋黃區來說，支撐力道相對蛋白區足夠，八期商圈不僅發展成熟還有已通車的捷運綠線，雖然短期尚未看出價格波動，但對於目前市場也出現賣房急售物件、預售換約想要下車的客群，也都是購屋族可以把握的。」