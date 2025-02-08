40.6億「東彰道路計畫」全線通車　員林房市呈多頭格局

▲員林房市利多齊發，建設利多將抵銷短期影響。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

彰化縣大建設、東彰道路全線通車，實現中部30分鐘生活圈，也讓南彰化生活重鎮員林市房市支撐性更高，在地房仲表示，員林市前瞻性建設眾多，目前雖受到限貸令影響房市稍冷，但中長期下來建設、成本與發展仍是多頭。

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東彰道路計畫串連花壇、大村、員林，起於花壇鄉台74甲線，終點銜接員林市台76線林厝交流道，道路全長約10.4公里，總建設經費達40.6億元。

有巢氏房屋員林饒明國小加盟店店東黃麗滿分析：「員林房市近期呈現盤整態勢，過去3年房價累計上漲約30%，但近期買氣略顯疲軟，預售屋部分站上4字頭，中古屋則是3字頭左右。」

▲總建設經費達40.6億元的東彰道路全線通車，實現中部30分鐘生活圈。（圖／記者陳筱惠翻攝）

除了交通建設外，黃麗滿表示：「員林市部分，南山人壽公告購置市區3筆土地，預計開發作為分公司辦公大樓，部分作為投資使用，土地面積約1395坪，交易總額達9.6億元，替員林火車站周邊帶來新的商機。」

黃麗滿說，外環184重劃區部分，2月份縣府也將舉辦「員林184公頃市地重劃區抵費地公開標售」，此次共釋出17筆土地，最高的標售底價來到每坪38萬元，符合市場行情，順利脫標未來房價也更有支撐性。

雖然房市風向目前偏向買方市場，但上述不論是民間投資、公共建設等都有大幅進展，都讓員林前瞻性十足。

▲2月份縣府也將舉辦「員林184公頃市地重劃區抵費地公開標售」，土地底價最高單坪來到38萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

黃麗滿認為：「員林人口超過12萬人，近1年成交僅千戶。不論是教育資源和生活方便性都已成熟，又是傳產重鎮。惟中古屋交易因牽涉到貸款問題，相對預售屋會比較有感一點。」

▲有巢氏房屋員林饒明國小加盟店店東黃麗滿建議首購族把握時機，享受新青安的政策紅利 。（圖／業者提供）

但以目前短期來看，黃麗滿建議購屋族：「遇到屋主願意讓步就可以出手，不少購屋族預期房價大跌，但實際上是漲幅回穩現象，土地、營造成本就沒有降，加上新青案政策有日落時間，首購族更應把握時機，享受政策紅利。」

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