陽明砸百億買3艘節能貨櫃船　明法說會聚焦運價漲價議題

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

為因應減碳佈局，陽明海運（2609）日前宣布斥資百億元購入3艘8,000 TEU級節能貨櫃船，最快2028年交付營運；另傳出4月運價喊漲，陽明預計4／1起調整遠東-北美線運價，漲幅上看6成，不過確切漲幅及是否能支撐新的長約運價，預計將於明（31）日法說會中揭露。

陽明宣布向日本正榮汽船株式會社購入3艘由今治造船建造中8,000 TEU級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，交易總金額約3.39億美元（約新台幣108.27億元）至3.6億美元（約新台幣114.98億元），預計將於2028至2029年竣工交付營運。

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陽明在去年12月董事會核定，以取得至多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為範疇，展開新世代船舶布建計畫；本次3艘8,000 TEU級建造中全貨櫃船購置，為新船布建規劃第一階段執行，布建計畫中所餘艘數依內部採購程序作業進行，以確保中長期運力穩健供給與維持全球運輸服務品質。

陽明表示，新世代船型配備節能型主機，預期新船交付後可較舊世代船舶立即節省燃油消耗，並藉由雙燃料預置規格亦可在替代能源使用上保留未來綠色燃料運用彈性。

此外，低迷已久的SCFI運價指數終止連10黑，本周反彈64.13點或4.96%至1356.88點，其中美國線漲幅超過1成，美西線大漲16.29％、美東線上漲11.44％，歐洲線小漲0.91％，地中海線則下跌5.42％；主要是有些船公司有意在4月中旬後加收附加費，市場也傳出陽明4月將分階段調漲美國線運價，且漲幅上看6成，可望支撐新一年度長約運價定價，預計陽明將於3／31法說會中釋出展望及對運價最新看法。