「東區重劃區」站5字頭　南科工程師、少年頭家仍買單

▲台南東區虎尾寮重劃區以低密度住宅環境、明星學區及便捷交通，成為台南購屋熱區。（圖／有巢氏房屋東區虎尾寮舜立加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

東區是台南知名蛋黃區，虎尾寮重劃區以低密度住宅環境、明星學區及便捷交通，成為台南購屋熱區，專家表示，該區以首購為主要買盤，多為南科工程師、少年頭家，或雙薪家庭，即使新推案單價站上5字頭，中古透天也要約3000萬元，對高收入族群仍有強大吸引力。

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▲虎尾寮重劃區位於東區，為市中心難得的重劃區，小環境鬧中取靜。（圖／有巢氏房屋東區虎尾寮舜立加盟店提供）

有巢氏房屋東區虎尾寮舜立加盟店東許品謙表示，虎尾寮重劃區位於東區，為市中心難得的重劃區，小環境鬧中取靜，以往推案多為豪墅，已為台南知名豪墅聚落，區內裕文國小，復興國中皆為著名的明星學校，吸引不少重視教育與生活品質的民眾購屋。

此外，區域內生活機能完善，鄰近南紡購物中心，距離高鐵站也不遠，尤其虎尾寮距中山高仁德交流道約5分鐘車程，無塞車情況下，25分鐘可抵達南科，相較南科周邊還在發展中的生活機能，該區的生活便利性與學區優勢成為關鍵賣點，吸引不少南科工程師置產。

▲虎尾寮重劃區以首購族為主要買盤，有不少科技人、少年頭家或30~40歲的雙薪家庭來此區購屋。（圖／有巢氏房屋東區虎尾寮舜立加盟店提供）

許品謙表示，該區以屋齡20~30年的別墅為主力，總價約落在3000萬元上下。預售大樓單價為50~60萬元，儘管單、總價不低，以首購族為主要買盤，有不少科技人、少年頭家或30~40歲的雙薪家庭，多是重視生活機能及交通便利性。

去年9月央行祭出第七波信用管制，市場成交量下滑約5~6成，近期買氣逐步回溫，中古屋方面價格較去年9月前下修約1成，買家有較大議價空間。

▲有巢氏房屋東區虎尾寮舜立加盟店東許品謙表示，該區以屋齡20~30年的別墅為主力，總價約落在3000萬元。（圖／有巢氏房屋東區虎尾寮舜立加盟店提供）

許品謙表示，低密度開發的虎尾寮重劃區越來越搶手，區域推出不少新豪宅，進而推升整體房價，附近就是台南市目前最火熱的平實重劃區，與南紡夢時代購物中心，剛性需求相當穩定，加上在地人期待已久的台南轉運站已經啟用，為房市增添發展動能。

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