親民價入手北市蛋黃區　中山區房仲帶路3大熱門商圈

▲中山區地段精華，房價卻相對親民，CP值高。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市蛋黃區也有親民價！在地房仲表示，中山區房價較親民，小坪數中古電梯產品夯，並介紹3大熱門區段，包括晴光商圈、雙連馬偕商圈、松江南京商圈。

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有巢氏房屋中山民權加盟店賀之羚表示：「台北市12個行政區中，中山區往往是交易量之冠，中山區兼顧了蛋黃區、房價親民的兩種特性，地段條件佳，生活機能、捷運交通便利，房市指名度高，是入主台北市精華地段的最高CP值選擇。」

賀之羚觀察：「去年919央行打炒房後，各地房市交易量縮、價格出現修正，這很正常，而中山區雖然也量縮，但低總價產品多，仍維持一定買氣，價格方面開價下修約10%，實際成交則下修5%左右。」

中山區有哪些高CP值區段？賀之羚介紹，晴光商圈、雙連馬偕商圈、松江南京商圈是最夯的3個區域。首先，晴光商圈位於捷運中山、民權西路、圓山站中間，區域生活機能佳，吃喝24小時供應，40年大樓華廈成交行情7字頭，1房總價800、2房1500萬元，非常搶手。

接著是雙連馬偕商圈，賀之羚表示，該區生活機能同樣出色，且有醫療體系大加分，該區以公寓產品交易居多，成交行情抓在8字頭，3房總價約總價2000萬元左右，CP值高。

▲松江南京商圈，交通四通八達，也是商辦聚落，住宅需求高。（圖／記者項瀚攝）



至於松江南京商圈，賀之羚表示，該區除了生活機能好、交通四通八達，也是商辦聚落，住宅需求高，地段相當精華，以40年大樓華廈來說，成交行情在8字頭，1房總價1500萬元、2房則為2500萬元。

整體來說，賀之羚觀察，中山區買盤多元，但買方不外乎就是想以親民價進入台北市中心，縮短上班通勤時間，實務上也看到不少爸媽替兒女買房，都是首選中山區。





▲賀之羚表示，中山區是入主台北市精華地段的最高CP值選擇。（圖／有巢氏房屋提供）

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