裕民看散裝船基本面很好　海岬型船長約拉高到五成、下半年會好轉

▲右起裕民航運副董事長徐國安與總經理王書吉。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)總經理王書吉指出，今年雖然散船運市場看起來有點不利，但是基本面還是很好，新船增加有限，15到20年的船佔25%，在日益嚴格環保法規下面須加快汰換，公司去年年底以前開始拉高海岬型船長約比例，自三成提高到五成多，都有簽到良好獲利價格，中小型散裝船因現貨價與長約價差距較小，簽約比例約自三成提高為四成，保有一定獲利。

在俄烏重建商機方面，誰都不知戰爭何時會結束，結束後還要看大國角力，重建資金與重建速度，但基礎建設一定要用到散裝船，公司就有機會參與運輸。

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在匯率方面，公司副總經理張宗良表示，公司造船、船員薪資與港口費用等用的都是美元，有自然避險效果，近期美元貶值對公司影響不大。

在AI方面，副董事長徐國安回覆媒體詢問時表示，AI是發展趨勢，自己是集團創新長，當然可能與輝達合作，也會研發輝達董事長黃仁勳的機械式皮衣，不過AI變化很快，公司會密切觀察注意。

徐國安在今日裕民股東會上強調，裕民將繼續聚焦於淨零轉型與全球佈局，並將強化營運韌性與資本報酬，為股東創造可持續的長期回報。

2024年，裕民合併營收達新台幣163.43億元，稅後淨利46.81億元，每股盈餘達5.54元。會議決議每股配發現金股利3.2元，延續高配息政策，展現穩健財務結構下回饋股東的承諾。截至目前，累計未分配盈餘與法定盈餘公積合計達200.18億元，折合每股可分配盈餘23.69元，為穩定配息奠定堅實基礎。

在全球政經局勢持續動盪的背景下，裕民航運展現卓越韌性與靈活調適能力。根據國際貨幣基金組織(IMF)最新預測，2025年全球經濟成長率自原估3.3%下修至2.8%；Clarksons資料亦顯示，全球海運貿易延噸海浬成長率為-0.4%，反映乾散貨需求疲弱，煤炭運輸亦因減碳趨勢而受限。

儘管如此，鋼鐵需求仍具支撐動能。世界鋼鐵協會預估2025年全球鋼鐵需求將年增1.2%，主要受惠於新興市場基礎建設與都市化帶動。幾內亞西芒度鐵礦已於今年開始投產，預計2027年前年產能可達1.2億噸；Vale也計畫至2030年將年產鐵礦量自3.2億噸提升至3.6億噸以上，為海岬型船市場注入穩定需求。

供給方面則相對緊縮。新船訂單率與船隊成長率分別僅為10%與3%，處於歷史低點，加上超過25%的現役船舶船齡逾15年，受脫碳法規驅動，汰舊換新腳步將加快。自2016年以來，全球船舶平均航速已下降約8%，有效抑制總運力成長。整體而言，供需結構正逐步改善，未來展望相對樂觀。

儘管2025年首季BDI與主力船型日租明顯回落，Clarksons預估全年乾散貨需求僅小幅成長0.1%。裕民憑藉高效船隊運營與即期／長約靈活配置，持續維持運力稼動與獲利穩定，並積極拓展鋁土礦、肥料等具成長潛力的貨種，提升市場競爭力。

針對中美貿易限制、美國擬課港口費、紅海危機與能源運距拉長等短期不確定因素，裕民採取審慎因應策略，並透過燃油長約鎖定成本、將碳策略納入營運決策，有效管理油價波動與環保法規所帶來的風險，持續穩健航行於全球變局中。

裕民積極推動低碳航運與智慧轉型。2024年至目前已交付3艘極限靈便型散貨輪與1艘新型水泥船，能源效率皆優於IMO第三階段標準；另簽署11艘新船訂單（6艘極限靈便型、4艘海岬型、1艘LNG運輸船），將於2026年起陸續交付。至2025年第一季，94%船隊為環保節能船，平均船齡僅6.8年，顯著優於市場平均12.6年。

為進一步強化其智慧船隊管理，率先於VLOC導入旋筒風帆（Rotor Sail），以風力輔助航行減碳，為國內首例。除了低碳航運，裕民還跨足潔淨能源運輸，攜手川崎汽船共同發展LNG運輸業務；並透過子公司裕民風能航運，從人員運輸（CTV）拓展至維運船（SOV），深化在離岸風電市場之能量與服務範疇。

裕民致力於永續發展，2024年再度入選「富時社會責任新興市場指數」與「台灣永續指數」成分股，並榮獲台灣企業永續獎（TCSA）「百大永續典範企業」與「白金報告書獎」。同年亦獲交通部頒發「擴建船隊績優」、「發展綠色航運績優」及「支持海事訓練績優」三項獎勳，並勇奪首屆ESG交通運輸永續獎金獎。另獲HR Asia多項殊榮，包括「亞洲最佳企業僱主獎」與「職場永續獎」等，展現裕民重視員工關懷與多元共融的企業文化。

2024年9月，裕民發布國內航運業首本「氣候相關財務揭露報告書」（TCFD），藉透明揭露強化投資人對氣候風險的認知，建構更堅實的永續治理架構。

目前裕民營運船型涵蓋Capesize、Panamax、Ultramax、Post-Panamax、水泥專船、VLCC、VLOC、CTV與LNG運輸船等9型船舶，船隊規模達82艘、總載重噸近1,000萬噸，並於新加坡、香港與廈門設有營運據點，實現全球化經營布局。

徐國安表示：「裕民將以『淨零碳排、智慧營運、穩健成長』為主軸，落實資本效率與企業永續，邁向具全球競爭力的新一代現代航運公司。」