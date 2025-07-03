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2380位房仲齊聚「永慶加盟店東大會」！房仲AI新勢力、贏家戰略布局全公開

2,380位房仲齊聚「永慶加盟店東大會」！房仲AI新勢力、贏家戰略布局全公開（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團董事長孫慶餘(圖中)帶領永慶加盟總部高階主管，出席2025全台店東大會。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

在熱情與期待中，2025年最受矚目的房仲盛會——「永慶房產集團店東大會」於7月2日盛大登場，場地選在TICC台北國際會議中心，吸引來自全台永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產等逾2,380位店東長熱情參與，打破歷年人數紀錄！

不僅是年度相見歡，更是實力派的腦力激盪現場！在全球貿易局勢變動、房市風向多變之際，永慶房產集團火力全開分享趨勢觀察、戰略佈局，還首度公開升級版〈i智慧PRO系統〉，展現科技結合地產的最強實力！

活動一開始，永慶房產集團董事長孫慶餘登場致詞，他回憶起1988年創業初期的驚濤駭浪，指出：「當年房市崩盤，我們卻逆勢成長2.07倍！」不僅穩住陣腳，還成為天下雜誌報導中的「不景氣中的贏家」。孫慶餘董事長強調，危機就是轉機，當市場悲觀時，正是擴張的大好時機。

2,380位房仲齊聚「永慶加盟店東大會」！房仲AI新勢力、贏家戰略布局全公開（圖／永慶房產集團提供）

▲葉凌棋業務總經理以其近40年房產業資歷，精闢分析川普關貿戰，更提出擴大成交商機的策略。

緊接著，由永慶房產集團業務總經理葉凌棋以近40年產業經驗，深入剖析川普時代的關稅戰，如何牽動台灣經濟與房產市場，提出「順勢掌握良機」的精闢建議。他霸氣喊話：「房地產長期保值性佳，最能彈性應對市場，是資金最好的避風港，這正是商機所在！」

另一大重點，莫過於永慶房產集團資訊部協理呂學堯揭示的AI藍圖布局。他表示，「AI不是來搶工作，它是來幫助經紀人『做業績』、幫助店東長『好管理』。」永慶已經布局AI很久了，之前推出的AI煥裝、AI導覽和i特助，已經獲得相當成果，其中i特助更屢獲國際大獎肯定。全新〈永慶AI特助〉將成為業務的神隊友，其他新服務也將陸續推出，協助加盟夥伴一起共創AI未來。

2,380位房仲齊聚「永慶加盟店東大會」！房仲AI新勢力、贏家戰略布局全公開（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌店東大會逾2,380位店東長齊聚，不藏私的分享AI房仲布局到贏家戰略分析，助加盟店打造最強競爭力。

回顧上一波房市反轉量縮，發生在2016年，當年買賣移轉棟數跌到24.6萬戶，房市進入冰河期！永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，那時同業紛紛縮編、倒閉或轉戰海外不動產，唯有永慶集團持續逆勢挹注資源，陸續推出並優化〈i智慧系統〉、〈行動智能經紀人APP〉、〈聯賣平台〉、〈i學苑〉等平台，加上直營成功Know-How無私移轉，帶領加盟店進入大成長時代，也成就永慶集團於2025年初全台突破1950店、逾3萬人的規模，成為台灣規模最大的房仲集團。

除了系統工具的建置，在文化傳承上，永慶房產集團也完整布局。宣揚誠實價值，贏得高度注目與消費者認同。已經連辦三年的「永慶誠實徵文比賽」，2025年徵文總件數突破1萬件、創歷年高峰。另外，深獲民眾歡迎的「預防房地產詐騙公益講座」，永慶集團自2024年6月免費開辦以來，全台已經舉辦超過780場，逾4萬人參與受惠。

台灣房仲業現正處於汰弱留強的階段，莊志成總經理指出，外界看作危機，我們卻認為這是低谷布局、擴張規模的最佳機會，因為永慶累積多次逆勢成長的成功經驗。歡迎各界菁英加入永慶加盟總部打造的最強創業平台，一起掌握時勢、在高點豐收。

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關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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