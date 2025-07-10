美西線運價昨日跌到成本價1700美元　關稅多數需再協商影響出貨

▲轉口貨如何認定有待確認，越南很多廠商暫停出貨。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

上周美西線每大箱(40呎櫃)運價還在2000美元上下，昨(9)日馬士基航運網上出現1700美元運價，傍晚一家亞洲聯盟船宣布比照，預料各家船公司都會陸續跟進，超大型攬貨公司負責人指出，1700已經是多數聯盟船的成本價，估計將會加速迫使以較小型船航行美西的非聯盟船退出美西線。美東線運價也出現鬆動，自3700-4100美元降到3400-4000美元。

超大型攬貨公司負責人指出，川普強迫各國對美國的財政困難做大輸血，對很多國家都是嚴重的傷害，而因為對等關稅美國民眾被迫買高價貨，雖然美國政府有稅賦減免、補貼等「大而美」法案對應，但是通膨與物價上漲無法避免，且該法案被認為會有嚴重後遺症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一家超大型攬貨公司負責人指出，目前已經公布的14國對等關稅，並非協商結果，而是美國片面發信通知的稅率，估計都還需要再做協商，台商指出，泰國、柬埔寨36%的關稅，印尼32、孟加拉32%的關稅如果真實施，很多國際企業恐怕會選擇工廠搬回大陸。

越南做了最大犧牲，給美國零關稅，換來的20%關稅，實際上還是越南多數企業負擔不起的稅額，而中國的轉口貨還要再加徵20%關稅，現在很多越南廠已經暫停出貨，因為需要確認轉口貨是如何認定，是否自中國進的原料就被視為轉口貨，因此市場的紛亂並未歇止。

台灣出口企業的不安恐怕更勝於東南亞國家，原被公布的32%對等關稅，即使美國如外傳給台灣20%的稅率，加上自今年4月以來新台幣升值15.15％，中華徵信所擔心企業出走，機械業擔心出現倒閉潮。

攬貨業分析，美國生意難做，企業努力拓展歐洲市場，上半年已經大量倒貨歐洲，影響下半年貨量，雖說歐洲線運價有上漲條件，但實際上困難度不小，在美國給中國90天關稅寬鬆期後，6月初調回美國的加班船與新增航線船班，現在開始回到歐洲線，上一周該航線線每大箱2800-3600美元之間的運價，這一周在2800-3200美元之間，平均運價已有下修。

本月15日船公司訂有漲價計畫，也透過減班穩定運價，但是歐洲線都是超大型貨櫃船在走，多數船隻還是無法滿載，即使近日紅海危機升溫，繞行好望角所增派的10%的運力不會釋放出來，但是Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年供給成長高達10.3%，需求成長僅有2.0%，運力過剩還是很明顯，月中的漲價是幾日行情還有待觀察。