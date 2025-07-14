海岬型船上周五單日漲26.44%　運力增幅低法人看好新興、裕民

▲海岬型船今年運力增幅小，目前現貨市場日租與載重不到一半的巴拿馬型船接近，法人看好後續運價上漲空間。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

上周五(11日)海岬型船運費指數(BCI)單日漲幅26.44%，由於先前海岬型船舶租金已跌至航商營運日成本之下，加上與巴拿馬船舶出現運價倒掛的異常狀況等因素，進而刺激BCI指數單日漲幅擴大，而該型船今年運力增速維持低檔、新船訂單比重仍低，今(14)日有長期追蹤航運股法人出報告，維持裕民(2606)及新興(2605)買進建議。

上周五海岬型船運費指數自1664點上漲至2104點，現貨市場日租自13,799美元，上漲至17,453美元，單日上漲3654美元，法人分析，近期巴拿馬型船運費指數(BPI)受惠中國及印度煤炭運輸需求旺盛、拉升運價持續走揚，導致巴拿馬船租金高於海岬型船租金。

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由於先前海岬型船舶租金已跌至航商營運日成本之下，加上與巴拿馬船舶出現運價倒掛的異常狀況等因素，進而刺激BCI指數單日漲幅擴大。目前海岬型船租金已略高於巴拿馬船的16,743美元，短期內因價差導致運價波動過大的走勢應可舒緩。

法人指出，根據國際研究機構預估，2025年散裝市場運力增速將較2024年略為下滑，其中海岬型船舶運力增速將由2024年的1.8%降至1.3%，而其餘中小型船舶運力增速則與2024年相當(約3%~4%)。

此外，觀察新船訂單佔運力比重的數據，同樣也是海岬型船舶的新船訂單比重較低。故在各類型船舶中，海岬型船舶的運價走勢仍將相對看好。由於海岬型船舶市場運力供給向來處於低檔，隨礦商出貨需求提升，運價上漲的彈性空間亦較大。

展望今年下半年，依據歷史經驗，隨下半年進入需求旺季，運價水準通常高於上半年，另第四季西非鐵礦新項目開始產出，中非鐵礦長水路運輸路徑有望取代部分中澳鐵礦短水路運輸路徑，市場運力周轉率的降低有望支撐海岬型船舶運價走勢。

這家法人給新興的目標價是28.20元，裕民63.80元，兩公司今日收盤價分別為21.50元與63.80元。