台南中西區成「老錢」聚集地　惜售心態推升房價創高

▲全台房市買氣冷清，甚至出現房價下修，仍有易漲難跌的區域。（圖／有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市買氣冷清，甚至出現房價下修，仍有易漲難跌的區域。台南中西區無論新成屋或中古屋，價格不僅未見下滑，反而呈現緩步上漲趨勢。專家表示，該區域為台南古都核心，過去多為老一輩有錢人聚集地，屋主惜售心態濃厚，往往都高價成交。

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有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店店東柳坤霖表示，中西區作為台南早期發展的核心，最大優勢在於優越的生活機能，區內知名景點如國華街、正興街、中正路、台南美術館等均可步行抵達，走路就有完整的生活圈。周邊又有安平運河環繞，提供足夠的休閒機能，加上串聯海安路商圈，成為觀光客必訪之地，各項機能都相當發達。

▲中西區作為台南早期發展的核心，最大優勢在於優越的生活機能。（圖／有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店提供）

柳坤霖表示，該區物件屋齡都偏大，主力產品為總價2000~3000萬元的透天厝，屋齡約30年，土地坪數約20~30坪，儘管總價不低，但因地段優越，仍相當受在地人青睞。

大樓產品相對稀少，目前市場上以屋齡7~15年的大樓為主，單價落在33~35萬元，柳坤霖說：「該區土地開發已趨飽和，新案多仰賴建商整合老舊透天的基地進行都更，因此案量不大但單價偏高，新案單價已達40萬元，部分新案更站上5字頭的天價紀錄。」

▲中西區可合法經營民宿，也有投資客購買老舊透天厝改建再收租，這類老屋屋齡多達50~60年，土地單價約50萬元。（圖／有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店提供）

除了自住需求外，投資客也看上中西區的觀光潛力。由於該區可合法經營民宿，也有投資客購買老舊透天厝改建再收租，這類老屋屋齡多達50~60年，換算土地單價約50萬元，地坪約15坪，總價相對親民。

若改建為老屋咖啡、民宿後，整棟月租金約4萬元，投資報酬率相當可觀。不過柳坤霖提醒：「投資前需先裝潢，才能吸引租客進駐。」

▲有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店店東柳坤霖表示，中西區有不少老一輩有錢人，屋主惜售心態濃厚，造成成交量偏低。（圖／有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店提供）

柳坤霖表示，中西區有不少老一輩有錢人，屋主惜售心態濃厚，供不應求不但造成成交量偏低，每當有房屋釋出，往往都以高價成交，這種現象不僅出現在預售屋市場，連中古屋也呈現相同趨勢，購屋族群也多具備相當經濟實力。

雖然1~4月買氣相對冷清，但近2個月來觀望人潮發現房價仍無下跌趨勢，看屋人潮陸續回籠，詢問量已增加3~5成，顯示市場信心逐步恢復。

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