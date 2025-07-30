港務公司千萬補助開放申請　力挺航港數位轉型、帶動業者四倍投資

▲千萬獎勵金力挺航港產業數位轉型，114年度航港產業數位轉型成果獎勵方案即日起開放申請。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司公告114年度「航港產業數位轉型成果獎勵方案」，鼓勵航港業者加速推動AI、物聯網、雲端、大數據等數位科技應用，今年延續過往對航港產業數位創新的支持，擴大獎勵金補助上限，每案最高獎勵金額上限提升到新台幣1000萬元，歡迎航港業者踴躍申請，期盼帶動業者投入多元數位創新及自動化服務，提升作業安全與營運效率，促進港口永續發展。

港務公司表示，秉持航港產業生態圈共好、實踐聯合國永續發展目標(SDGs)的「永續發展夥伴關係」(SDG17)的理念，自110年首度推動港口數位轉型獎勵方案，以實質獎勵補助力挺航港業者導入數位化創新服務，113年度共吸引11件申請提案，激勵業者投資金額逾1.2億元，是獎勵金的四倍多。申請提案包含導入智慧櫃場管理、智慧倉儲監控巡檢、貨物裝卸作業自動化、進口櫃預約提領作業E化以及櫃場閘口自動化車道建置等多元應用，展現臺灣港群在數位韌性與營運升級上的堅強動能。

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為提供「最有感、最實際」的獎勵方案，114年度獎勵方案簡化申請作業流程，從以往的「提案＋成果」雙階段審查，簡化為單一成果提案審查，大幅降低申請門檻，期提高業者參與意願，歡迎航港產業踴躍參加，申請時間於114年12月31日截止，可至港務公司「行銷獎勵方案申請平台」(https://incentives.twport.com.tw/)申請，更多資訊詳情可至台灣港務公司官網(https://www.twport.com.tw/smartport/digital/Articles?a=3487)查詢或來電業務聯繫窗口諮詢(陳小姐，電話：07-521-9000#3154 / Email： T03823@twport.com.tw)。