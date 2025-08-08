歐美線取消本月中漲價、歐洲與美東線運價小跌　SCFI跌3.94%

▲美西線運價已在成本價上下，本月運價持平。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司歐美線訂的8月1日與8月15日漲價計畫相繼取消，歐洲線本周現貨市場運價持續下跌，每大箱(40呎櫃)跌至2700美元，美東線跌至2800美元，美西線運價維持在1700美元，9月運價或有機會調升。今(8)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌61.06點，跌幅3.94%，指數來到1489.68點。

攬貨業指出，由於船噸供給持續增加，運費調漲不易，關稅大致底定後，因稅率都有提高，實際出貨量有待觀察，運價偏低的美西線船公司會努力設法調升運價。

今日SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1961美元，下跌90美元，跌幅4.40%；地中海線每箱2318美元，下跌15美元，跌幅0.64%，美西每大箱1823美元，下跌198美元，跌幅9.80%，美東每大箱2792美元，下跌334美元，跌幅10.68%。

波斯灣線每箱運價1233美元，上漲80美元，漲幅6.94%，南美線(桑托斯)每箱運價3811美元，下跌851美元，跌幅18.25%；東南亞線(新加坡)每箱運價409美元，下跌3美元，跌幅0.73%。