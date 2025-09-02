快訊／台股收盤下跌54.95點　台積電跌5元至1160

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（2日）開高走低，加權指數終場下跌54.95點，以24016.78點作收，跌幅0.23％，成交量4096.42億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲42.17點開出，指數開高走低，盤中最高達24295.03點，最低23890.33點，終場收在24016.78點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1160元，跌幅0.43％；鴻海（2317）維持平盤至198.5元；聯發科（2454）維持平盤至1360元；廣達（2382）下跌2.5元來到253.5元；長榮（2603）下跌1元至183元。
今天漲幅前5名個股為佳凌（4976）上漲4.45元，漲幅9.98％；康霈*（6919）上漲21元，漲幅9.98％；鮮活果汁-KY（1256）上漲13元，漲幅9.96％；錼創科技-KY創（6854）上漲16.5元，漲幅9.91％；宏旭-KY（2243）上漲1.4元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為漢唐（2404）下跌120元，跌幅9.88％；台玻（1802）下跌3.15元，跌幅9.87％；和椿（6215）下跌14元，跌幅9.72％；氣立（4555）下跌3.95元，跌幅7.78％；定穎投控（3715）下跌8元，跌幅7.73％。
