美降息預期推動！ 金價突破 3500 美元刷新高

受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格今（2）日創下歷史新高，突破3500美元。

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停 日廠擴產利空罩頂

AI伺服器帶動PCB高速高頻銅箔材料升級，銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）自7月上旬以來，連番大漲股價翻倍，也被之為「妖股」，兩檔股自8月19日至9月1日進行5分鐘分盤處置，到今（2）日出關，股價呈現上衝下洗，金居開高攻抵214元，之後又殺到盤188.5元，又拉到盤上，而富喬開高上攻73.4元，之後就跌至盤下62.6元，跌幅逾9%，仍在分盤交易處置台玻（1802）則由盤上打落28.75跌停價位。

黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」 公司澄清：他是應邀內部演講

近日有媒體報導指出，先傳輝達創辦人黃仁勳快閃台灣，除了來演講急幫張忠謀慶生外，也是為了幫川普傳話施壓台積電，讓美國政府可以因為開放晶片輸出中國從中獲益，但對於相關傳聞，台積電今日澄清，黃仁勳來台目的是應邀來內部演講。

世芯-KY秒填息 飆漲逾3%重返4千元俱樂部

IC設計廠世芯-KY（3661）今（2）日除息，每股配發36.47896285元現金股利，開盤即秒填息，這也是世芯第11次除息當日填息達陣，且填息後持續走揚，開盤不到半小時已攻破4000元整數大關，最高漲140元至4020元。

浩鼎減資5成摜跌停 破4000張排隊賣單難消化

生技股浩鼎（4174）1日爆累虧逾78億元，董事會決議減資5成，今（2）日開盤跌停鎖死，直摜28.4元，失守30元整數關卡，開盤40分鐘委賣張數高達4428張，為上市櫃唯一跌停垂淚個股。

2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成 00946先達陣

採月配息、受益人數逾19萬的高息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日迎來第14次除息，每股配發0.068元，昨（1）日收盤價13.73元，除息參考價13.66元，今日股價最高上攻13.72元，填息率達88%。

國際金價飆天價！飾金每錢13380元未破紀錄 業者嘆：新台幣太強

國際金價今（2）日飆破每盎司3500美元刷新歷史新高，但台銀黃金存摺、銀樓飾金報價皆未跟上國際潮流締新猶，銀樓業者大嘆「新台幣太強，行情都被新台幣匯率咬掉了。」

快更新！ 解壓縮軟體WinRAR曾遭「嚴重零時差」攻擊

國家資通安全研究院提醒民眾，知名壓縮軟體WinRaR近日嚴重漏洞(CVE-2025-8088)曾在修補程式釋出前遭駭客利用發動「零時差攻擊」。駭客會透過夾帶惡意壓縮檔的電子郵件，引誘收件人解壓縮後觸發惡意程式，進而竊取資料或遠端控制電腦。資安院呼籲民眾務必立即更新至最新版WinRaR(7.13)，並避免在更新前開啟任何RaR壓縮檔，以降低受駭風險。

日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當 大勝英特爾18A

根據外媒wccftech報導，日本 Rapidus 正在推進其 2奈米製程，其邏輯密度首次被揭露出來，而且與台積電的 N2 相當。

快訊／台股收盤下跌54.95點 台積電跌5元至1160

台股今（2日）開高走低，加權指數終場下跌54.95點，以24016.78點作收，跌幅0.23％，成交量4096.42億元。