國籍航空8月營收公布　華航創歷年同期次高、星宇年增14％

▲▼中華航空今與波音簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單。（圖／華航提供）

▲中華航空。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣航空市場延續暑期熱潮，長榮航空（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）今日公布 8 月營收，其中華航創歷年同期次高、星宇則寫年增14％成績，四大航空業者在客運市場普遍維持高載客率，並受惠 AI 伺服器、半導體設備及電子新品出貨潮挹注，貨運營收同樣穩健。法人認為，隨著日韓賞楓、歐美長程航線需求，以及年底電子消費旺季到來，航空業者後市可望維持動能。

長榮航空8月營收達183.25億元，年減8.04%，其中客運營收達117.37億元，貨運營收達45.41億元，合併營收達183.25億元。累計今年1月至8月合併營收達1470.69億元，約略與去年持平。

長榮航空8月客運表現延續暑假的效應，歐洲航線需求持續強勁，平均載客率達9成以上，美洲航線亦為台灣赴美之傳統旺季，載客率近9成，東北亞及東南亞航線主力及旅遊熱點如松山—羽田、福岡、沖繩、吉隆坡、峇里島、峴港及清邁皆維持高載客率，港澳、大陸航線訂位量亦穩定成長。

貨運方面，在台灣AI伺服器與半導體設備、東南亞服飾與汽車零件以及中國大陸地區電商等貨源支撐下，整體出貨表現依然穩健。長榮航空持續充分運用客貨機腹艙運能，適時調整貨機機隊配置，穩固貨運營收表現。

另外，華航 8 月份合併營業收入為 172.52 億元，為歷年同期次高。其中，客運收入104.37億元，貨運收入 55.27 億元。

綜觀華航 8 月客運成績，澳洲航線載客率最好，其中雪梨近 9 成 5；9 月下旬為當地學生假期，預估大洋洲載客仍可維持高點。歐洲地區在 9 月仍是旅遊旺季，整體訂位率佳，飛往法蘭克福、布拉格及羅馬航班皆超過 8 成 5。緊接而來的 10 月將迎接日、韓的楓葉季，則以釜山訂位最為踴躍。

貨運方面，華航 8 月貨運營收 55.27 億元，較去年同期增加 4.15%。8 月受益於 AI 伺服器擴張，包機需求踴躍，帶動貨源穩定成長；隨著 9 月步入傳統貨運旺季，AI 伺服器、半導體設備與產品持續暢旺，加上個人電子新品發表，相關換機出貨潮預期將更進一步推升市場艙位需求。華航將密切觀察市場動能，充分利用客貨機運能，積極爭取臨時高價包艙及包機，全力提升整體營運營收與獲利。

台灣虎航8月自結單月營收14.65億元，雖較去(2024)年同期年減約-4.3%，但單月班次數較去年同期增加4.1%、收益旅客數增加8.5%、整體載客率達91%，表現亮眼。受惠日本市場買氣回溫、適逢暑假旺季及海島旅遊需求旺盛，2025年累計前8月營收約113.10億，與去年同期累計營收113.73億相當，顯示旅遊市場仍維持一定程度的熱絡。累計班次數成長2.3%，累計旅客人次增加2.8%，平均載客率達86%，皆較去年累計同期成長。

星宇航空8月總營收為37.75億元，年增率14%。1~8月累計總營收達297.51億元，較去年同期成長29%，創歷年同期新高。其中，8月客運營收29.80億元，年增5%。貨運方面，8月貨運營收為4.76億元，年增45%，整體維持正向表現。因郵遞貨量占比小，貨運較不受美國取消全球小包裹免稅政策影響。此外，受惠AI伺服器與半導體等高價值貨物需求熱絡，使亞洲輸美市場價量齊揚。星宇航空後續將密切關注美國政策及航空市場變化，靈活調整航網與艙位配置，以降低影響並維持市場競爭力。

航網拓展方面，星宇航空宣布與與美國航空啟動聯航合作，明年1月15日台北-鳳凰城航線啟航後，雙方航網將更綿密的結合。鳳凰城為美國航空於美國西南部的重要樞紐，星宇為最大化旅客北美旅程便利性，規劃鳳凰城航班時間將有利旅客轉機銜接美國航空航班，屆時旅客可享一票預定星宇航空與美國航空的航班，且享受行李從出發地直掛目的地服務，前往超過40個美國內陸航點。

此外，星宇航空已陸續公布冬季班表時刻，為迎接日本賞楓季節，福岡航線調整以A330neo廣體客機營運，且台中－沖繩航線將規劃逐步增班至每日2班，顯示沖繩淡季不淡，旅運需求看漲；除日本航線外，星宇航空亦看好年末泰國旅遊市場旺季，因此將以A350-900廣體客機營運台北-曼谷航線，每日2班。

關鍵字： 長榮華航星宇虎航

