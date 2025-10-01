黑松攜臺大、順天堂簽食養方產品開發MOU　跨領域開發產品

▲黑松董座張斌堂(左一)、臺大食生中心主任沈立言(左三)、順天堂總經理莊武璋(右一)共同簽署食養方產品開發MOU。（圖／黑松提供）

記者高兆麟／台北報導

黑松公司（1234）今日與國立臺灣大學食品與生物分子研究中心、順天堂藥廠共同簽署「食養方產品開發」合作備忘錄（MOU），將結合食飲品研發技術，學界研發能量以及藥廠漢方專業，跨領域開發符合市場需求的食養方飲食產品，打造更健康的生活型態。

三方的「食養方產品開發」簽署儀式於臺大生物資源暨農學院舉行，由臺大食生中心主任沈立言、黑松公司董事長張斌堂、順天堂藥廠總經理莊武璋共同代表簽署，並由臺大生農學院院長林裕彬出席見證。此項合作將聚焦於食養方飲食的研發與推廣，將漢方飲食養生智慧結合現代科學，進一步助力提升全民健康與生活品質。

黑松表示，所謂「食養方」，是以食材本身之性味與機能為基礎，搭配節氣變化，在健康美味與養生前提下，進行合宜烹調與創新應用，落實「上工治未病」的健康理念。黑松公司長期深耕飲料產業，近年亦積極投入健康產品的開發，希望提供消費者更健康、更安心的選擇，與臺大、順天堂理念契合。

作為百年企業，黑松除了秉持「誠實服務」的經營理念，持續推動產品創新與社會責任實踐，更以超越與突破為目標，積極開創跨界合作的新格局。本次攜手臺大與順天堂，正是結合台大在產品創新能力、黑松公司在飲品研發與製程的核心能力，以及順天堂藥廠在漢方草本的專業，開發符合市場需求的健康食飲品。

張斌堂表示，此次合作是黑松在健康食飲品領域的一次寶貴學習與實踐機會，能與臺大及順天堂攜手合作，結合各自專業優勢，對企業落實「健康歡樂」的願景具有深遠意義，期待能打造貼近消費者的健康食飲品選擇，為全民健康帶來全新價值。