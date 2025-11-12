築間撐不住！宣布撤出香港市場　3品牌月底前全關門

▲築間宣布退出香港市場。（圖／記者項瀚攝）

記者董美琪／綜合報導

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團今（12）日宣布，將全面撤出香港市場，旗下3個品牌、共3間門市，將於11月底前陸續結束營運。集團表示，香港整體消費動能持續低迷，雖曾嘗試調整行銷與經營策略，仍無法有效改善虧損狀況，最終決定終止香港子公司營運，並將資源集中投入核心市場。

築間指出，經過整體營運策略與資源分配的重新評估後，已決議讓香港子公司「築間餐飲事業（香港）有限公司」進入解散與清算程序。此舉是基於集團長期發展布局，並考量香港市場效益及未來成長空間有限所做出的決策。

築間自2024年初登港，曾在旺角打造「築間品牌聚落」，旗下包含「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」與「築間酸菜魚」三個品牌。不過，隨著消費力下降及市場競爭激烈，經營壓力日增。「築間酸菜魚」銅鑼灣店已先行歇業，旺角的「築間幸福鍋物」與「燒肉Smile」則將營運至11月底止。

集團強調，香港區業務規模逐年縮減，營收表現不如預期。綜合成本結構、管理效率與市場趨勢等多方因素後，築間決定收縮非核心市場，專注經營主要據點，以提升整體營運效益。

此外，築間在2024年10月正式跨足日本市場，目前大阪店營運狀況穩定。集團表示，未來將持續深耕台灣與日本兩大重點市場，作為品牌拓展的主要發展方向。