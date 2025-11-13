2檔記憶體股遭處置　創見、華東關到11／27

▲ 創見。（圖／翻攝自官網）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體股創見（2451）、華東（8110）因飆漲被盯上，今（13）日雙雙遭公告被打入處置股分盤交易的行列，一路處置到11月27日為止。

根據證交所公告，記憶體模組廠創見已連續3個交易日列為注意股，今日以每股216元作收，本益比33.86倍，最近六個營業日累積收盤價漲幅達53.91%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達81元，相當於持有1張抱6天賺8萬1000元。

記憶體封測廠華東列為注意股的天數更多，自10月20日以來，已有6個交易日遭列注意股，最近5個交易日更是天天都上榜，且最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.34%、11月13日之週轉率為21.92%、最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達133.88% 。最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達221.37% 。最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達222.90%。

華東今日收盤價為42.1元，以漲停作收，刷新天價，成交量11萬2685張，本益比35.08倍。

2檔處置股明（14）日起須以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次）、投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券、信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分，則依相關規定辦理。

除了2檔遭處置個股以外，今日還有旺宏（2337）、南亞科（2408）、南茂（8150）、力積電（6770）等多檔記憶體概念股同列注意股，證交所同步警示。

其餘列注意股標的包括：台化（1326）、台揚（2314）、凱美（2375）、兆赫（2485）、一詮（2486）、增你強（3028）、喬鼎（3057）、大量（3167）、貿聯-KY（3665）、定穎投控（3715）、榮科（4989）、鈞寶（6155）、尖點（8021）、至上（8112）、福懋科（8131）、美德醫療-DR（9103）、同方友友-DR（911868）