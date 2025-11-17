聯邦快遞擴大全亞洲區域網絡　推動東南亞貿易聯繫

▲聯邦快遞擴大全亞洲區域網絡加速區域貿易成長。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞，進一步擴展其亞洲區內網絡，以滿足東南亞日益增長的貿易需求，提升亞洲企業的連通性、運能與靈活性，宣布已開通由亞太轉運中心-廣州白雲國際機場直飛檳城國際機場的直航貨運航線。

波音B767貨機每週一至週五運營五班，為檳城提供專屬的進口運能。進口商亦可受惠於提前一小時送達，進一步提升各行各業的供應鏈效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為進一步提升東南亞企業供應鏈的靈活性，聯邦快遞同時將馬來西亞巴生谷地區寄往亞洲的貨件收件截止時間延後一小時，為當地企業提供了更大的操作彈性。

聯邦快遞此次的網絡升級是其致力於強化區域物流運能的重要一步。在馬來西亞，聯邦快遞近日與檳城發展機構簽署合作備忘錄，計畫在即將開發的檳城國際物流航空園區(PILA)內興建一座佔地10萬平方英尺的物流設施。這項投資金額達4600萬令吉，預計於2028年完工，將有助於強化東協地區的物流基礎設施，加速區域貿易往來。

聯邦快遞新增每週五班由廣州白雲國際機場(CAN)往返曼谷素萬那普國際機場(BKK)的波音 B767貨運航線。此航線擴展提升了飛往曼谷及經由新加坡南太平洋轉運中心(South Pacific Hub)通往美國的貨運能力，為泰國當地企業提供更穩定可靠的運輸服務，進一步強化其通往亞太及全球市場的連接。

聯邦快遞市場行銷與客戶體驗高級副總裁Salil Chari表示：「亞太地區正逐漸成為全球貿易增長的強大引擎，而東南亞則是推動全球最具活力貿易走廊的重要力量。我們對於強化連通性與基礎設施的持續投資，展現我們對區域長遠發展的承諾，致力於以速度、可靠性及全球覆蓋力，協助區內企業在競爭日益激烈的經濟環境中持續成長與壯大。」

聯邦快遞此次網絡升級正逢東南亞的貿易活動正持續加速發展。2024年，東協整體商品貿易總額達3.8兆美元；而在2025年上半年，東協國家與中國、日本及韓國的出口額同比增長7%，凸顯亞洲區域經濟一體化進程的持續深化。

隨著東南亞逐漸成為全球製造樞紐，連結科技中心、生產聚落與新興市場的高成長貿易路線，正迫切需要靈活且可靠的物流基礎設施與貨運網絡，來支撐這股快速增長的貿易動能。

為支援該區域作為全球貿易增長引擎的關鍵角色，聯邦快遞於9月進一步強化越南北部的服務 ，新增加由河內飛往南韓的出口航線。此舉提升了通往亞洲主要市場的連接性，並進一步支持東南亞企業在區域貿易中日益重要的地位與作用。