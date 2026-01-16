先誠實再成交！永慶房屋宣布新莊、土城展店　保障首年收72萬強勢徵才

▲永慶房屋業務新人有「每月6萬X12個月」加上一對一師徒制，成為高薪轉職最穩定的選擇。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

房仲第一品牌「永慶房屋」以誠實服務理念，獲消費者信賴與各界公正好評，不僅為13連霸「臺灣服務業大評鑑」連鎖房仲業「金牌」企業，也搶先同業宣布2026年將於新北市新莊、土城再展店。為提供高品質誠實服務、持續為台灣培養好人才，永慶房屋推出「業務新人保障首年收72萬元」，保障期後每月底薪4萬起，擴大人才培育。

擴大領先 永慶房屋新莊店數+1

目前永慶房屋展店戰略著重在重劃區、重要交通樞紐等區域，繼宣布2026年第一季在土城區新展1店後，再宣布新莊區將是下個展店目標區域。永慶房屋長期深耕新莊，早已穩居新莊店數第一，看好區域發展與居住需求持續成長。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，新莊區是新北市人口第二大行政區，僅次於板橋區，剛性需求穩定、不易受短期投資退潮影響。加上交通建設完整（機捷／環狀線／台65線）、生活機能成熟（學區／商圈／醫療等）、重劃區陸續開發（副都心／頭前／塭仔圳）等優勢，房市交易熱度持續維持穩定。

▲永慶房屋新莊再展店，雙北直營店數穩健邁向350店。

配合新店展開與服務量能擴大，永慶房屋同步擴大業務招募，以高薪獎福利吸引求職好人才，除了提供業務新人「前12個月每月6萬元」的收入保障，保障期後每月底薪4萬起，依職級與表現調整，另搭配業績獎金、旅遊獎勵、每人每年250萬「幸福成家基金」、「月排休最高10天」、「彈性工作8小時」等，協助業務夥伴兼顧專業發展與生活品質。

新人也能領「幸福成家基金」年發1.8億

塗振宏補充，「幸福成家基金」是永慶為第一線業務設計的福利制度，每人每年最高可爭取達250萬元的獎勵，獲獎資格不受年資限制，讓新人也能以實力爭取高回饋，加速完成購屋、成家的目標。今年永慶宣布發出近1.8億元的「幸福成家基金」回饋員工！

經紀人員鄭琪欣加入永慶房屋僅三年半，已累積取得高達180萬元「幸福成家基金」領獎資格。鄭琪欣分享，她從餐飲業轉職，即便入行時毫無房地產背景，她憑藉永慶房屋「團隊合作」的制度支援，轉職第一年便達成百萬年薪；2025年即使整體房市交易量趨於保守，但在永慶房屋經營策略、強勢品牌與穩定客源支持下，年收入仍突破200萬元，是轉職前餐飲工作收入的近三倍。

▲「幸福成家基金」跳脫傳統以年資或職級作為獎金門檻的做法，努力不被年資限制，加速邁向成家目標。

根據永慶房屋統計，2025年業績前三名的績優經紀人員，則分別累積超過2000萬元的「幸福成家基金」領取資格，年度冠軍更是已累積超過2700萬元「幸福成家基金」獎勵！永慶房屋歡迎對房仲產業有熱情、追求穩定與高收入的求職者加入，共同開創多元職涯舞台，目前也提供「年前面試、錄取年後報到」的求轉職彈性。

