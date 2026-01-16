SCFI今日跌4.45%　短期市場估以震盪整理為主

▲SCFI今日跌4.45% 短期市場運價。（圖／基隆港務分公司提供）
記者張佩芬／台北報導運價仍持續受到整體運力供給狀況影響，以震盪整理為主。
上海航運交易所今(16)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌4.45%，指數來到1574.12點，大型攬貨公司分析，短期內市場運價仍持續受到整體運力供給狀況影響，以震盪整理為主。
1月15日至21日期間，聯盟航線運價整體維持相對穩定，美西每大箱約2050–2100美元，美東約3000–3100美元，歐洲線約2300–260美元0，顯示短期內運價仍持續受到整體運力供給狀況影響。
太平洋航線1月下旬船公司調升運價計畫，擬美西調至3100美元、美東4100美元，反映船公司對後續行情的價格期待，但實際表現仍將視貨量情況而定。
整體而言，農曆年前運價雖具一定支撐題材，但在供需尚未完全回到平衡之前，短期市場仍以震盪整理為主，後續走勢仍需觀察實際出貨動能與航商控艙情形。
今日SCFI上海到歐洲每箱運價1676美元，下跌43美元，跌幅2.50%；地中海線每箱2983美元，下跌249美元，跌幅7.70%；美西線每大箱2194美元，下跌24美元，跌幅1.08%；美東每大箱3165美元，上漲37美元，漲幅1.18%。
波斯灣線每箱運價1694美元，下跌287美元，跌幅14.49%，南美線(桑托斯)每箱運價1195美元，下跌13美元，跌幅1.08%；東南亞線(新加坡)每箱運價515美元，下跌9美元，跌幅1.72%。
讀者迴響