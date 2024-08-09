貨櫃三雄7月營收翻倍成長　皆創下近2年新高

▲萬海航運7月營收年增近1.5倍。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

貨櫃三雄7月營收全揭露，萬海（2615）及陽明（2609）突破200億元，長榮（2603）重返500億元，三雄單月營收都寫下近2年來新高。

萬海（2615）今年7月營收為201.08億元，月增21.13%、年增144.17%；累計今年前7月合併營收為858.88億元，年增47.41%。

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萬海表示，受惠運價持續回升，7月營收較上月及去年同期呈現增加；展望第3季，歐美返校及傳統假期備貨需求，預期貨量將穩步增長。

陽明（2609）今年7月營收為254.58億元，月增22.87％、年增122.23％；累計今年前7月合併營收為1218.49億元，年增46％。

陽明指出，受惠平均運費上漲，推升7月營收較上月增加。展望後市，美東碼頭勞資談判目前呈現膠著，談判暫停，現有合約到期後不排除有罷工風險；近期地緣局勢緊張加劇，恐導致全球市場進一步分化成數個區域經濟夥伴組織，推升全球經濟發展的不確定性。

長榮（2603）今年7月營收為543.97億元，月增28.43%、年增132.23%；累計今年前7月合併營收為2493.64億元，年增58.19%。

受到中東地緣政治持續性的影響及後續節日貨載的需求，7月整體貨量及平均運價有所成長，進一步推升長榮海運7月營收。

此外，最新公布的SCFI指數連續5周走跌，本周下滑78.78點或2.36％至3253.89點，其中歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌121美元或2.46％至4786美元；地中海線每TEU為4733美元，下跌264美元或5.28％；美西線每FEU（40呎櫃）為6068美元，下跌177美元或2.83％；美東線每FEU為9083美元，下跌263美元或2.81％。