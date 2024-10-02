美東罷工案有轉機！資方提出加薪五成、近200個團體努力中

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

在美東現場的我國貨櫃船公司高階指出，美國海事聯盟（USMX）確實在罷工前一天的9月30日，向國際碼頭工人協會（ILA）提出加薪五成的條件，工會也曾試圖召開會議討論，但可能是面子問題，加上罷工行動箭在弦上，工會最後拒絕提議，但目前全美已有約200個貿易團體組成的聯盟，呼籲政府干預罷工，白宮也在努力當中，因此罷工問題是有轉機的。

據傳，ILA要求在新合約的六年內，加薪77%。《美聯社》報導，很多ILA工人的年薪超過20萬美元，相當於月薪1.7萬美元（約新台幣54.01萬元），但工會表示，他們必須大量加班才能達到這個數字，ILA成員的基本薪資約是一年8.1萬美元（約新台幣257.37萬元，相當於月薪21.45萬元）。

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USMX透露：「我們的提議將使工資增加近50%，將僱主對員工退休計劃的繳款增加兩倍，加強我們的醫療保健選擇，並保留目前關於自動化和半自動化的語言。」

不過，由哈羅德·達格特（Harold Daggett）領導的ILA拒絕了。航運界高階認為，年紀已高的達格特，顯然是想留下歷史紀錄，因發動相隔47年的大罷工。罷工啟動後，工人高呼「沒有公平合約就不能工作」，看板上寫著「自動化傷害家庭：ILA代表就業保護」。

工會揚言：「我們準備在必要時戰鬥，無論需要多長時間，都要保持罷工狀態，以獲得我們ILA成員應得的工資和防止自動化的保護。」

預期到可能罷工，美國進口商今年都提早進貨。業界專家評估，聖誕節等主要節日應該不缺貨，估計受到較大影響的是美國出口的食品、農產品與生鮮貨品等時效性貨品，以及美國進口的蔬菜、咖啡等，加上罷工期間碼頭乏人管理，多數船公司都已停收冷藏櫃。

另美國穀物進入秋收，出口旺季開始，全國穀物和飼料協會敦促拜登採取行動避免罷工；玩具協會不想在年底幾個大節日缺乏足夠的銷售商品；一年銷售兩百萬棵人造聖誕樹的National Tree，已經搶進大部分聖誕樹，但還有15萬棵在運送途中，如果無法及時運抵，將出現不少損失。

美國航運媒體評論員分析，拜登和民主黨總統候選人賀錦麗目前處於一個敏感的位置，兩人都爭取了工會的支援，都不想被視為是在向碼頭工人施壓以達成和解的關鍵人物，但是如果延長罷工導致消費品短缺或助長高通脹，則可能會讓賀錦麗在11月的選舉中失去選票。學者認為，白宮將遵循去年美西港口勞資談判時使用的劇本：調解談判而不直接干預。