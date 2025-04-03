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清明4天連假薪資這樣算　3大QA一次看

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▲連假出遊返鄉潮。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

清明4天連假到來，加班薪水怎麼算？為何加班或是on-call卻領不到加班費？104人力銀行統整最常見3大QA，幫助職場工作者掌握個人權益。

連假薪資怎麼算？104人力銀行指出，清明連假假別有3種，第一種是「休息日4／5」，當天加班前2小時薪資以2.34倍計算，後6小時薪資以2.67倍計算；第二種是「國定假日4／3、4／4」，當天全天8小時薪資以2倍計算；第三種是「例假日4／6」，不得出勤。

Q1：清明連假，老闆挪移員工假期改成上班，可以嗎？

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經過員工同意才可以！餐廳、電影院等民生消費業搶攻連假商機，老闆想請員工清明連假上班，假期過後再補休。

104人力銀行指出，經員工同意，雇主可以將國定假日與其他工作日對調，對調後，國定假日將視為一般上班日，員工出勤雇主不用給加班費，但若對調日仍需上班，則須依照休息日或國定假日，加給工資。

舉例來說，在餐廳上班的好人柴，經勞資協議同意將4/4國定假日、4/5休息日與4/9、4/10兩天上班日對調，好人柴4/4、4/5上班將無加班費，但若4/9、4/10仍需要上班，4/9須依國定假日計薪，加給1倍加班費，4/10須依休息日計薪，前2小時加給1.34倍加班費，後6小時加給1.67倍加班費。

Q2：清明連假，老闆要求員工on-call，可算加班費嗎？
On-call不算加班，若on-call到一半，真有出勤，就算加班！清明連假因沒有業務需要處理，但老闆又怕有突發狀況，要求員工on-call。

104人力銀行表示，俗稱on-call的候傳時間，雇主「容許有相當之通勤時間到達工作地點，且並非常態性實際提供勞務」，在此狀況下，勞工仍可自行支配活動時間，並不會視為on-call此段時間為工作時間，所以並無加班費。

若on-call期間有被召回提供勞務，可依實際工作時間報加班；不過若為「待命時間」，意即勞工仍處於雇主指揮監督支配下受拘束的狀態，得隨時提供勞務，則須算工作時間報加班。

Q3：員工想用特休延長連假出國，雇主可拒絕嗎？
若員工已排假，要雙方協商才可以，除非有重大影響，雇主才可單方拒絕。想趁清明連假多請幾天假出國旅行，但老闆怕連假結束業務變多忙不過來不准假可以嗎？104人力銀行表示，當勞工排定特休後，企業只有「具備企業經營上之急迫需求」且「已與勞工協商調整」，才能變更勞工排定之特休日期。

除非「勞工如於所排定之特別休假日期休假，將同時嚴重影響資方之營業自由，致生資方或第三方之重大損害而顯然失衡」，雇主才可單方否決勞工排定特休。若不准假，將會違反《勞動基準法》規定，查證屬實將處2至100萬罰鍰。

關鍵字： 加班勞工權益特休104人力銀行清明連假

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