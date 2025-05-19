內壢擔當「房價凹陷區」　鐵路地下化、遠紡開發案後市可期





▲位於桃園的內壢火車站周邊，因地處桃園與中壢之間，又鄰近國道一號內壢交流道，交通便利，也具備區位優勢。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

位於桃園的內壢火車站周邊，因地處桃園與中壢之間，又鄰近國道一號內壢交流道，交通便利，也具備區位優勢。相較於桃園中路、中壢市區，內壢的房價具備明顯的價格優勢。在地業者表示，鐵路地下化、遠紡開發案的加持，也讓內壢房市後市可期。

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有巢氏房屋內壢車站加盟店店東黃智業指出：「隨著台鐵鐵路地下化工程推動，雖然預訂日期延後，但城市發展大脈絡仍持續，周邊市容、商圈改善可期，加上遠東集團規劃開發『遠紡內壢廠』，將引進醫療、住宅及商業設施，進一步提升區域機能與居住品質，為內壢房市注入新的動能。」

▲以內壢火車站為中心，購屋熱區集中站前，產品類型以屋齡5至15年的電梯大樓為主。（圖／業者提供）

黃智業指出：「目前內壢房市以自住買盤為主，約9成以上購屋族屬於剛性需求，包括中壢工業區就業人口，也有部分收租型買盤看準元智大學、中原大學的租屋需求進行投資。」

不過，以內壢火車站為中心，購屋熱區集中站前，產品類型以屋齡5至15年的電梯大樓為主。預售與新成屋市場方面，目前行情每坪4字頭，而中古電梯大樓房價普遍在3字頭，相對中路地區新案單價動輒突破5字頭，具有約1成價差。

儘管近受央行第七波信用管制及銀行房貸緊縮影響，整體交易量明顯下滑，待售量略有增加，但因買盤以自住為主，價格仍保持穩定，加上區域發展方面，內壢生活圈成熟，成為抗跌區。

▲有巢氏房屋內壢車站加盟店店東黃智業認為隨著鐵路地下化與遠東開發案逐步推進，房市前景穩健可期。（圖／業者提供）

從價格面觀察，黃智業指出：「以幾個熱門成交社區來說，像是環中東路『環中音樂季』坪數20~53坪，近1年實價交易單價落在26萬元上下，吸引自住族與首購族群青睞，或是位於陸光六街『昭揚君逸』坪數供給37~41坪，近1年3字頭也能挑到不錯物件，或是忠孝路上的『忠孝大道一期』同樣3字頭可入手。」

展望未來，隨著鐵路地下化與遠東開發案逐步推進，內壢將新增更多公共設施與商業空間，促進前後站連結與整體生活圈升級。具備交通、就業、學區與價格優勢的內壢，房市前景穩健可期。

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