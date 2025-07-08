法人估關稅問題讓美線運價Q3漲勢動能受限　給貨櫃三雄中立評等

▲關稅政策影響之下，法人給予貨櫃三雄中立評等。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

上海航運交易所的貨櫃運價指數SCFI連著四周下跌，國內長期追蹤航運股的國內法人昨(7)日出報告指出，關稅政策影響之下，貨櫃船運第三季旺季美國線運價漲勢動能恐將受限，第四季進入淡季，給予貨櫃三雄中立評等。而海運巨頭馬士基本月2日報告指出，因關稅問題，全球貿易環境依舊處於高度不確定的警戒狀態。

法人分析，8月中國關稅豁免期到期，近期中國出口至美國貨量需求開始減弱；此外，隨美西線運價持續走跌並逐漸朝損平點邁進，加班船已陸續返回至亞洲航線；歐洲線方面，由於無關稅影響，加上需求開始進入傳統旺季表現，運價走勢呈現上漲。整體而言，在關稅政策影響之下，美國線第三季旺季運價漲勢動能恐將受限。

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獲利方面，第二季下旬開始關稅豁免期搶運導致的運價上漲，預計大多將反映在第三季，加上第三季進入傳統需求旺季，遠洋線運價仍有望高於前期低點，第三季有望成為航商今年季度獲利高峰。

考量第三季受到關稅政策影響，旺季運價漲勢動能恐受限，第四季進入傳統需求淡季，運價將再度面臨走跌壓力，對相關個股維持中立建議，也就是無法由基本面給予投資評等，預期近期股價將處於盤整，建議降低持股。

另一家法人在本月2日的報告則指出，美國進口櫃量減少，等同於貨櫃航運及出口至美國的製造業，需求減少，再加上新台幣大幅升值對毛利率的衝擊，下半年獲利將明顯低於上半年，亦低去年同期。

陽明海運前董事長謝志堅在6月28日就已指出，不論美國對等關稅結果如何，因為去年第四季美國進口商就開始搶進貨，目前1700多個保稅倉庫都已爆滿，全美零售聯合會估計未來4個月美國進口櫃量減幅在8.1%到21.8%之間。

馬士基本月2日則指出，美國進口企業目前平均仍須承擔21%的有效關稅，雖遠低於4月高峰時的54%，卻仍是偏高，代表全球貿易環境依舊處於高度不確定的警戒狀態。

該公司認為，7、8月恐怕會是全球供應鏈最敏感、最關鍵的時刻之一，談判的結果當然會影響未來幾個月的全球貿易和消費者情緒，也會進一步牽動消費市場的信心與終端商品的價格走勢，讓原本就充滿變數的全球貿易前景更加難以預測。