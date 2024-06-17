巴拿馬運河通行量7月底增為34艘　不影響散裝船下半年更好趨勢

▲巴拿馬運河通行量逐步恢復，但不影響散裝船下半年更好趨勢。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運業者指出，7月11日起巴拿馬運河每天允許通過的船隻將自32艘增為33艘，7月22日增為預34艘，預計今年年底達到乾旱前的38艘水平。裕民航運高階指出，運河恢復正常雖會拉高船隻周轉率，但因減碳要求，舊船必須降速航行，加上今年夏季煤炭需求高，散裝船運下半年優於上半年的趨勢不變。

運河管理當局指出，巴拿馬運河成功的避免了一場可能導致全球貿易每年損失2700億美元的航運危機，通過謹慎的水管理與運氣，隨著水位上升，讓通行船隻逐月恢復。

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從5月16日至5月31日，通過巴拿馬型船閘的每日通行艘次從17艘增加到24次；6月1日開始增至32次，其中新巴拿型船(Neopanamax)每日通行艘次從7艘增加到8艘，另自6月15日起，通過Neopanamax船閘的船舶的最大允許吃水深度將從目前的13.41米(44英尺)提高到13.71米(45英尺)。

巴拿馬運河逐步恢復正常通行，船隻大幅減少繞行好望角的艘次，估計對市場運價會有影響，但是散裝船公司指出，國際海事組織(IMO)的環保新規已經實施，舊船如果不淘汰就需要減速，加上今年因為天氣過熱，多國發電用煤碳需求大增，市場船噸需求旺盛，巴拿馬運河逐步恢復正常航行正好趕上9月美國穀物登場。

散裝船公司指出，巴拿馬運河通行費很高，租家讓不讓船隻通行運河，主要看貨急不急、運價高不高，目前的運價是允許通行運河的。