萬海6月營收年增103％　貨櫃三雄營運再揚帆

▲萬海航運。（圖／萬海提供）
記者廖婕妤／台北報導
受惠海運運價、貨量成長，貨櫃三雄6月營收與去年相比皆繳出亮眼成績，萬海（2615）今壓軸公佈6月營收年增103.34％達166.06億元；最早公布的長榮（2603）6月營收年增91％至422.83億元、陽明（2609）6月營收則年增近67％至207.2億元。
萬海今日公告6月營收，受益於運價及運量持續回升，6月營收為166.06億元，月增45％、年增103.34％；Q2營收為381.68億元，季增38.2％、年增55.97％；累計上半年營收為657.85億元，年增31.50%。
展望下半年，萬海表示、船舶運力持續受中東地緣政治緊張、船舶繞行及港口擁堵導致周轉率下降、旺季需求提前等各項因素交互影響，預期公司營運穩健增長。
長榮受惠於平均運價與出口貨量增加，6月合併營收422.83億元，月增31.48％，年增91.06％；累計今年上半年合併營收為1948.96億元，年增45.22％。
陽明同樣受惠於平均運費上漲，6月營收為207.2億元，月增22.42%，年增66.76%；累計今年上半年營收為963.91億元，年增幅33.88%。
根據Alphaliner統計，因應紅海危機推升船舶需求缺口，已消化今年上半年160萬TEUS新船交付運力；同時，船舶閒置率仍處低點，扣除塢修船舶數量，今年上半年平均僅0.7%、約21萬TEUS屬於純閒置狀態，加上主要港口擁堵及部份港口罷工風險仍持續影響船期及航班準點率。
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