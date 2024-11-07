台驊控股前3季每股賺7.02元　海運市場3變數運價有望止跌

▲台驊控股創辦人顏益財（圖左）。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台驊控股（2636）今日通過Q3財報，Q3單季EPS為2.29元，累計今年前3季EPS為7.02元，獲利與去年相比稍微衰退，主要是受到運價上漲，壓縮獲利空間所致；展望Q4，航運市場仍面臨許多變數，川普當選後可能展開新的關稅措施、明年1月美東碼頭工人談判、農曆年提早，貿易商可能展開備貨，有望帶動運價指數止跌，農曆年前有機會帶出一波出貨潮。

台驊控股Q3單季合併營收為76.24億元，本期淨利為3.15億元，EPS為2.29元；累計今年前3季合併營收為191.17億元，本期淨利為10.14億元，歸屬於母公司稅後淨利為9.6億元，EPS為7.02元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海運部份，台驊控股表示，受到港口罷工、保護性關稅等變數影響，使得海運旺季提前，導致Q3運量與運價同步回落，海運事業部透過全球佈局，並與代理緊密合作穩固承攬量。

台驊控股指出，Q4進入海運淡季，聯盟航商持續進行市場運力調整，主要東西向往返航線第45週至第49週期間宣布取消68個航班，其中包含693趟定期航班，同時，面對美國大選後將可能展開新一輪中美貿易關稅措施，以及明年1月美東港口勞工談判及中國農曆年提早等變數，貿易商將可能展開備貨，有望帶動運價指數止跌，農曆年前有機會帶出一波出貨潮。

空運方面，台驊控股表示，透過承攬中國4大電商業務獲得穩定貨量，並與多間航空公司緊密合作取得穩定艙位，隨著歐美進入消費購物旺季，電商及消費性電子貨運需求維持高檔，今年集團空運合併載貨噸數已推升至台灣前5名，市場能見度大幅提升，Q4營運有望維持高峰，全年展望樂觀。

展望Q4，台驊控股總結，國際航運市場仍面臨著眾多變數干擾，包含中美貿易關稅實施的可能性、美東勞工對於自動化推行協商等，都將持續影響運價及托運人對於庫存建立需求；隨著供應鏈重組效應，集團將逐漸增加東南亞及中南美洲投資加速海外佈局，透過旗下4大事業群交互合作，提供多式聯運、倉儲及物流配送等服務，以滿足國際客戶需求。

同時，順應市場的快速變化，集團將靈活運用財務資金，增加資金短、中、長期配置，同時觀察市場變化，對於優質及具策略投資價值企業進行投資及併購等規劃，為集團創造更大規模的經營效益。