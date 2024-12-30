首屆ESG交通運輸永續獎　華航、裕民、億洋、港務公司等獲獎

▲2024ESG交通運輸永續獎-金獎由交通部陳彥伯政務次長(左三)頒發。（圖／商貿運籌協會）

記者張佩芬／台北報導

為推動交通運輸產業的永續發展，由交通部指導，台北市交通文教基金會與台灣全球商貿運籌發展協會共同主辦的「2024第一屆ESG交通運輸永續獎」頒獎典禮，上周六(28日)在集思交通部國際會議中心隆重舉行，中華航空、裕民航運，華岡集團旗下的億洋航運與台灣港務公司等獲獎。

主辦單位表示，本次活動旨在表揚交通運輸相關企業與機構在ESG永續發展方面的傑出表現，並鼓勵更多業者及機構投入永續發展行列，追求淨零、成就永續。

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頒獎典禮當天適逢台北市交通文教基金會35週年，交通部陳彥伯政務次長、伍勝園政務次長、林國顯常務次長、台北市政府張溫德副市長、觀光署周永暉署長、以及多家重量級交通運輸業者紛紛到場共襄盛舉，充分展現政府與產業界對交通運輸永續發展的高度重視。

典禮在基金會張家祝董事長、交通部陳彥伯政務次長、台北市張溫德副市長及商貿運輸發展協會賈凱傑理事長致詞下揭開序幕。

首屆ESG交通運輸永續獎的評獎，秉持公正、客觀、專業的原則，為大家找出值得學習與肯定的典範。為了確保競爭的公平性，主辦單位依企業規模與機構屬性分為《金獎》與《傑出獎》。

▲2024ESG交通運輸永續獎-傑出獎由台北市政府張溫德副市長(中)頒發。（圖／商貿運籌協會）

活動吸引了近35家企業與機構參與評選，經過嚴謹的評審程序，合計頒發10座金獎與7座傑出獎。金獎得主包括：山立通運、中華航空、台北合眾汽車、台灣山葉機車、首都客運、新竹物流、裕民航運、台北大眾捷運、匯豐汽車及台灣港務等業界翹楚；傑出獎得主包括：中保物流、億洋航運、天眼衛星科技、交通部觀光署及其東北角國家風景區管理處、台灣練習曲文教協會及東部區域運輸發展研究中心及彰化汽車客運公司等。

頒獎典禮邀請陳彥伯、伍勝園、林國顯及張溫德四位分別為獲得金獎及傑出獎的企業與機構頒獎，表彰得獎企業與機構在交通運輸永續經營與創新實踐上的突出表現。

▲北市交通文教基金會張家祝董事長(左五)頒發交通安全傑出績優人員教育類獎項。（圖／商貿運籌協會）

本屆獲獎名單除了涵蓋傳統陸運、海運、空運的交通運輸業者，更涵蓋交通運輸相關製造業與服務業，加上投入ESG發展的政府機關，相當多元完整。而各獲獎者在運輸效率提升、減少環境衝擊、加強永續治理等方面皆有所建樹，充分落實社會責任，成為產業界與公私部門學習的標竿。

陳彥伯在致詞時表示：「永續發展是當前全球的重要議題，交通運輸產業作為經濟發展的重要基石，必須扮演領航角色。我們希望透過這個獎項，激勵更多業者及機關構加入綠色轉型行列，共同攜手打造低碳、永續的新未來。」

典禮現場氣氛熱鬧，與會嘉賓齊聚一堂，共同見證交通運輸產業的永續創舉，並以此為台北市交通文教基金會慶生。商貿運輸發展協會表示也將秉持協會發展宗旨，持續推動交通運輸與物流永續發展工作，與大家一起邁向低碳與永續的目標。