「挑房不搶房」的首購時代　北屯買氣仍稱霸台中　

▲台中北屯區房市雖自高峰期降溫，但仍穩居全市交易量第一名。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區房市雖自高峰期降溫，但仍穩居全市交易量第一名，有巢氏房屋台中崇德捷運加盟店店東林建豪觀察，目前市場買氣以剛性自住需求為主，投資客幾乎絕跡，購屋決策期普遍拉長，總價800萬至1500萬元的中小坪數產品仍是主流。

林建豪受訪指出，市場氛圍確實不如先前熱絡，買方態度轉趨謹慎，不少民眾擔心高點進場、房價修正等問題，導致看屋期拉長，但有自住需求的族群仍持續進場。

「現在幾乎都是自住客，投資客幾乎看不到，」他說。隨著市場進入盤整階段，買氣回歸理性，購屋族多以生活機能及交通便利為主要考量，若符合首購貸款條件的產品，仍有一定支撐力。

▲台中北屯區買方態度轉趨謹慎，不少民眾擔心高點進場、房價修正等問題，導致看屋期拉長，但有自住需求的族群仍持續進場。（圖／記者陳筱惠攝）

針對客層預算帶，林建豪指出:「目前成交主力集中在800萬元至1500萬元之間，產品型態以大樓為主，透天及店面買盤相對少見。購屋族傾向選擇可申請新青安的物件。」

林建豪表示：「由於新青安40年期貸款仍具吸引力，總價壓在可負擔範圍內成為購屋首選。若為第2戶購屋，換屋需求的部分則因貸款成數下修，市場觀望氣氛濃厚，呈現相當兩極的市場。」

談及北屯區各重劃區的表現，林建豪指出：「以房市供給大宗機捷特區當初因推案量大，投資客比例高、一次釋出案量龐大，加上交通動線尚未完善，目前為北屯房市『重災區』。」

他分析，該區雖有捷運優勢，但道路出入口少，加上大量交屋導致短期內出現拋售潮，成交單價回落明顯；反觀崇德、文心及11期、10期等商圈，由於生活機能完善，價格波動相對穩定，仍吸引首購及換屋族持續關注。

▲市場現在進入健康期，不再是盲目搶房，而是回到真正有需求的人買房。（圖／記者陳筱惠攝）

他補充，目前市場成交價格出現明顯分層，但值得注意的是，2千萬元以上的產品議價空間大，部分換屋族因資金需求或貸款壓力，議價幅度甚至可達2成。

雖然北屯交易量回落，但未來支撐利多仍多。林建豪指出：「未來包括水湳經貿園區的國際會展中心、漢神百貨、大小巨蛋、綠美圖等利多，區域發展潛力仍強。

▲市場現在進入健康期，不再是盲目搶房，而是回到真正有需求的人買房。（圖／業者提供）

他認為：「市場現在進入健康期，不再是盲目搶房，而是回到真正有需求的人買房，也建議目前購屋族可以朝向文心路捷運綠線的二、三排找屋，雖然屋齡較高但價格親民也相對安靜，又能享受到軌道經濟優勢」。

